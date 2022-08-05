‘Saklı Yüzler Bosna’ beyazperdeden sonra kitap raflarında

Diş hekimi Dr. Gökhan Tunalıgil, 2021 yılında hayata geçirdiği sinema filmi projesi “Saklı Yüzler Bosna”nın ardından aynı adlı ilk romanıyla okurlarla buluşmaya hazırlanıyor.

Bosna soykırımını konu alan, gerçek olaylarla kurgulanmış eser, Boşnakça ve İngilizceye de çevrilecek.

Kosova’da doğup büyüyen ve uzun süredir Bursa’da yaşayan diş hekimi Dr. Gökhan Tunalıgil, “Saklı Yüzler Bosna” adını verdiği polisiye türündeki romanını yayımladıktan sonra sinema filmini çekmeyi planlıyordu. Ancak dünyanın dört bir yanında yaşanan korona virüs salgını nedeniyle kitabın basılmasından evvel sinema filmi tamamlandı. Aynı adlı film, 2021 yılında seyirciyle buluştu ve sinema dünyasında büyük yankı uyandırdı. Tunalıgil, filmin ardından romanını da okurlarla buluşturmak için kolları sıvadı.

Türkçe, Boşnakça ve İngilizce yayımlanacak

Bosna soykırımını, masum insanların nasıl katledildiğini, aşkın savaşta bile ölümden üstün olduğunu ve umudun hep var olması gerektiğini anlatan “Saklı Yüzler Bosna” romanı çok yakında raflardaki yerini alacak. Gökhan Tunalıgil’in ilk romanı olan eser sadece Türkçe değil, aynı zamanda Boşnakça ve İngilizce de yayımlanacak. Güçlü bir kurguya imza atan ve gerçek olaylar arasındaki derin bağlantıyı ustaca işleyen Gökhan Tunalıgil, modern Türk edebiyatına sağlam adımlarla giriş yapacak.