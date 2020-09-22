Sakıp Sabancı Müzesi’nden yetişkinler için Kağıt Çiçek Yapım Atölyesi

A! Ne Hoş işbirliğiyle hazırlanan kitlerde çiçek yapımı için gerekli olan tüm malzemeler yer alıyor. Kağıt Çiçek Yapım Atölyesi kitlerini satın alanlara eş zamanlı yapım aşamasının anlatıldığı bir video bağlantısı gönderiliyor. Böylece satın alanlar diledikleri zaman diledikleri yerde kendi çiçeklerini tasarlayabiliyor.

Eylül ayında satışa çıkan ilk kitte ayçiçeği buketi yer alıyor. Her ay bir konsepte ait kağıt çiçek yapımının işleneceği uygulamalı paketlerde Ekim ayında Cadılar Bayramı buketi, Kasım’da kış çelengi, Aralık’ta ise kış buketi yer alacak.