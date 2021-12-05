Sakin şehrin güzellikleri İzmir’e taşındı

Sakin şehir olarak adlandırılan Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinin güzellikleri,15.Uluslararası Turizm ve Fuar Kongresi Travel Turkey İzmir’de sergilendi.

Kadınların Halfeti’de emekleriyle oluşturdukları yöresel malzemeler, İzmir’de düzenlenen 15. Uluslararası Turizm ve Fuar Kongresi Travel Turkey’de sergilendi. Kaymakamlık ve belediyenin işbirliği ile kurulan stantta ilçede hizmet veren Aile Destek Merkezindeki kadın kursiyerlerin el emeği, göz nuru ürünleri İzmirliler tarafından büyük beğeni topladı. Sedef Kakma, Mozaik, Rölyef, Gümüş Telkari, Filografi, Kabak, Abajur, Yöresel gıda gibi ürünlerin yer aldığı stant, fuarın en dikkat çeken stantları arasında yer aldı. Ayrıca 450 metrekare alana kurulan ‘’Halepli Bahçe Urfa Mozaikleri’’ sergisi de gelen ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Uluslararası turizm aktörlerinin buluştuğu etkinlikte 22 il ve 5 ülkeden 500’e yakın katılımcı yer alıyor. Etkinliğe 58 ülkeden ziyaretçi gelmesi bekleniyor.