banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yaşlı amcaların komik kavgası hayrete düşürdü
Yaşlı amcaların komik kavgası hayrete düşürdü
Dünyanın en zenginleri listesi değişti
Dünyanın en zenginleri listesi değişti
Yıldız Holding’den üst düzey iki yeni atama gerçekleşti
Yıldız Holding’den üst düzey iki yeni atama gerçekleşti
Sayılarla Tokyo Olimpiyatları
Sayılarla Tokyo Olimpiyatları

Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. Yıl Anma Programı başladı

Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. Yıl Anma Programı Anıtkabir’e çelenk sunulmasıyla başladı.

Kültür Sanat 23.08.2021, 16:57
Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. Yıl Anma Programı başladı

Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. Yıl Anma Programı Anıtkabir’e çelenk sunulmasıyla başladı.

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz ve beraberindeki heyet Atatürk’ün mozelesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. Etkinliklerin Haymana’daki kısmı ise Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alpaslan şehitliğinin ziyareti ile devam etti. Etkinlikler, Mangal Dağında meşaleli yürüyüş ışık gösterileri ile devam edecek.

Yorumlar (0)
31°
açık