Sakarya Meydan Muharebesi şehitleri 22 gün 22 gece sürecek etkinliklerle anılacak

Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanıldığı topraklar olan Ankara’nın Haymana ilçesinde düzenlenecek meşaleli yürüyüşle şehitler anılacak.

“Sakarya Meydan Muharebesi Son Kale Haymana Etkinlikleri” çerçevesinde Haymana Kaymakamlığı ve belediye öncülüğünde 22 gün 22 gece sürecek bir program hazırlandı. Programın en önemli etkinliklerinden biri olan meşaleli yürüyüş, 23 Ağustos Salı saat 18.00’de Mangal Dağı Şehitliği’nde gerçekleştirilecek. Haymanalılar ve ilçe dışından gelen konuklar, şehitleri anmak için ellerinde meşaleler, dillerinde marşlar ve dualarla Sakarya Meydan Muharebesi’nin başladığı ilk nokta olan Mangal Dağı’na yürüyecek. Yürüyüşte mehteran takımı marşlar çalacak, ayrıca saygı atışı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılacak.

13 Eylül’e kadar sürecek etkinliklerde spor turnuvaları, fotoğraf sergisi, çocuk ve gençlik festivali, sünnet şöleni, panayır, muharip uçak gösterisi, Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu, şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan’ı anma programı ve şehitler için hayır yemeği gibi birçok etkinlik de yer alıyor.

“Tüm halkımız davetlidir”

Bu büyük zafere ve Haymana’ya yakışır bir etkinlik programı hazırlamak için uzun süredir çalıştıklarını ifade eden Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, “Kaymakamlığımız ve belediyemiz öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları, Ankara Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle güzel bir etkinlik programı hazırladık. Destekleri için hepsine teşekkür ediyorum. Etkinliklerimiz 23 Ağustos’ta Mangal Dağı’nda düzenleyeceğimiz meşaleli yürüyüş ile başlayacak. Binlerce kişi bir kez daha şehitlerimiz için yürüyeceğiz. Etkinliklerimize tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerini kullandı.