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Sait Ercan, “Türkiye, günde 20 saat Instagram kullanıyor”

Sosyal medya içerikleri ve yazdığı kitaplarla büyük ilgi gören Sait Ercan, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde “Dijital Çağda Aile Hayatını Koruyabilmek” isimli seminer gerçekleştirdi. Ercan seminerde yaptığı konuşmada “Türkiye, Instagram kullanımında 20 saatle dünya birincisi oldu. Dünyada sosyal medyaya kaydolma 13 yaşa kadar düştü. Bu verilere baktığımızda hayatı dijitalde yaşıyoruz demektir” şeklinde konuştu.

Kültür Sanat 24.02.2022, 14:22
Sait Ercan, “Türkiye, günde 20 saat Instagram kullanıyor”

Sosyal medya içerikleri ve yazdığı kitaplarla büyük ilgi gören Sait Ercan, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde “Dijital Çağda Aile Hayatını Koruyabilmek” isimli seminer gerçekleştirdi. Ercan seminerde yaptığı konuşmada “Türkiye, Instagram kullanımında 20 saatle dünya birincisi oldu. Dünyada sosyal medyaya kaydolma 13 yaşa kadar düştü. Bu verilere baktığımızda hayatı dijitalde yaşıyoruz demektir” şeklinde konuştu.

AKDEM Çarşamba Seminerleri’nin bu haftaki konuğu Yazar Said Ercan oldu. ‘Dijital Çağda Aile Hayatını Koruyabilmek’ başlığı ile gerçekleşen söyleşi için Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezini dolduran AKDEM üyelerini Başkan Ömer Arısoy yalnız bırakmadı. Sait Ercan Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirdiği seminerde; son 2 yılda Türkiye’de sosyal medya kullanıcı sayısının 15 milyon arttığını kaydetti. Çocukların ekrana bakan ebeveynlerle büyüdüğüne değinen Ercan, “Bize sunulan bu hayatta yeni bir kavram ortaya çıktı. Dijital Human Yaş ilerledikçe bağımlılık artıyor. Bağımlılık arttıkça da suç oranları artıyor. İnsan günlük 200 dopamine ihtiyaç duyar. Ancak insanlar internet kullanmaya başladığı zaman 2 bin dopamin hazza ulaşıyor. Bu yüzden algı yönetimi ile insanlar gerçeklikten kopuyor” şeklinde konuştu.

“Diğerlerine göre değil değerlerine göre bir yaşam lazım”

“Diğerlerine göre değil değerlerine göre hareket eden bir yaşam lazım” diyen Said Ercan; lise çağındaki ekran bağımlılığının en yüksek seviyede olduğunun altını çizerek istatistiksel bilgiler de verdi. “Dünyanın en çok kullanılan sosyal ağı olan Instagram’da Türkiye günde 20 saatle dünya birincisi. Tiktok’ta da dünya üçüncüsüyüz. Dünyada sosyal medyaya kaydolma 13 yaşa kadar düştü. Bu verilere baktığımızda hayatı dijitalde yaşıyoruz demektir. Yatmadan önce ve sabah kalktıktan sonra bir saat telefonu elinize almıyorsanız bağımlı değilsiniz.”

“İnsan, insan olma sanatını bir diğer insandan öğrenir ekrandan değil”

Çocukların konuşma yaşının beş yaşa kadar yükseldiğini söyleyen Ercan tek taraflı iletişimin bunun başlıca sebebi olduğunu kaydetti. Ercan, “Çocuklar televizyon karşısında çok vakit geçirdiği için tek taraflı iletişime maruz kalıyor. Eski dönemde çocuklar 1 yaşında konuşurdu. Ekran bağımlılığı sihirli bir şeydir. İnsan, insan olma sanatını bir diğer insandan öğrenir ekrandan değil. Çocuğun dünyasından hayata bakmayı bilmek gerekiyor. Çocuklarımız ekran başında hayatı kaçırıyor. İnsana dokunmak, hikâyeler biriktirmek çok önemli.”

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