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Saide Guliyeva'nın "Şu Karşıki Dağda Kar Var Duman Yok" isimli tekli çalışması zirveye aday
Altı yasından beri piyano çalan Saide Guliyeva, lise döneminde Azerbeycan'ın ünlü sanatçılarından olan Arif Babayev’den özel müzik eğitimi aldı. Müzik onun için vazgeçilmez bir tutku olunca, müzik hayatına Haliç Üniversitesi Konservatuar bölümünde devam etti. Konservatuar döneminde Feryal Öney'den de şan dersleri alan Saide Guliyeva, müzik dünyasının yakından tanıdığı birçok sanatçıya vokal de yaptı. Saide, Yıldız Teknik Üniversitesinde pedogojik eğitimini tamamladıktan sonra beş yıl boyunca piyano öğretmenliği yaptı ve halen sahne hayatına devam ediyor.
Kültür Sanat 01.09.2021, 21:06
İşte Saide Guliyeva'nın "Şu Karşıki Dağda Kar Var Duman Yok" isimli şarkısı