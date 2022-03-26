Sahnelerde solist, dükkânında ayakkabı tamircisi

Samsun’da yer aldığı korolarda solistlik yapan Rahmi İbatsalı, baba mesleği ayakkabı tamirciliğine de severek devam ediyor. Ayakkabı tamiri yaptığı dükkânında sazını da yanından ayırmayan İbatsalı, boş kaldığı anlarda hem çalıp hem söylüyor.

Samsun’da ayakkabı tamirciliği yapan 60 yaşındaki Rahmi İbatsalı, babasından öğrendiği mesleği 40 yılı aşkındır sürdürüyor. Mesleğini yaparken 15 yıl önce koristlik ve solistik yapmaya da başlayan İbatsalı, sahnelerde sesiyle de yeteneğini gösteriyor. Dükkânında saz bulundurmayı da ihmal etmeyen Rahmi İbatsalı, ayakkabı tamirinden arta kalan zamanlarda da bu tutkusunu sergiliyor. Bazen müşteriler de ona eşlik ediyor.

"Boş kaldığım zaman sazla uğraşıyor, bir nevi kendimi deşarj ediyorum"

Baba mesleği olan ayakkabıcılığa devam ettiğini, ancak küçüklüğünden beri saz merakının da olduğunu belirten Rahmi İbatsalı, “Şimdi o saz merakında uğraşa uğraşa devam ettik. Hakan Ünalan hocamla 15 sene önce Atakum Belediyesi’nde, onun korosunda başladık. Sonra da bazı korolarda büyükşehirde olsun özel korolarda olsun, koristlik ve solistlik yapıyoruz. Böyle bir tutku başladı. Bazen boş kaldığımızda sazı elimize alıp icra etmeye çalışıyoruz. Benim sazı öyle ahım şahım bildiğim yok, ama bildiğim, öğrendiğim kadarıyla çalmaya öğrenmeye çalışıyorum. Meraktan, böyle tutkulu olduğumuzdan bununla uğraşıyoruz. Bazen meslekte boş kaldığımız zaman sazla uğraşıyoruz. Bir nevi kendimizi deşarj ediyoruz. İnce bir uğraş” dedi.

Korolarda yer almaya devam ettiğini söyleyen İbatsalı, “15 seneden beri koristlik, solistlik yapıyoruz. Hala devam ettiğimiz korolarımız var. Bu sene 2 Haziran’da konser vereceğiz. Pandemiden dolayı biraz ara vermiştik ama yine devam ediyoruz” diye konuştu.

"Benim dükkânımda hep sazım vardır, hiç yanımdan ayırmam"

Ayakkabı dükkânında çalıp söylerken müşterilerinin de oturup kendisini dinlediğini belirten Rahmi İbatsalı, “’Böyle bir şeyle uğraşın var mıydı, bununla uğraşıyor musun?’ diye soran oluyor. Hani bir insanın sevdiği bir uğraşı vardır, benim de buna bir tutkum var. Bazen boş kaldığım zaman sazı elime alıyorum. Oturduğum sandalyemde çalışıyorum. Müşteriler geliyorlar. Oturup dinliyorlar. Teşekkür ediyorlar. Bu işi seven tutkulu ve bir meyli olan dinliyor. Bilenle de söylüyoruz. Bir meşgalemiz bir meşkimiz oluyor. Benim dükkânımda hep sazım vardır. Hiç yanımdan ayırmam. Ayırsam da bazen çalacağım yerlere götürürüm, bazen eve götürürüm genelde dükkânımda hep bir sazım durur” şeklinde konuştu.