Sahne Tozu Tiyatrosu, Haldun Dormen’in yönettiği, Sahne Tozu Tiyatrosu oyuncu kadrosunun rol aldığı "Sen Nerden Çıktın?" oyununun prömiyeri le perdelerini açtı.

Sahne Tozu Tiyatrosu perdelerini açtı. Haldun Dormen’in yönettiği, Sahne Tozu Tiyatrosu oyuncu kadrosunun rol aldığı "Sen Nerden Çıktın?" oyununun prömiyeri yapıldı. Haldun Dormen’in yardımcısı Cengizhan Eminoğlu ile birlikte yazdığı "Sen Nerden Çıktın?" oyunu çok beğenildi. Seyirci oyunu ayakta alkışladı. Göksel Kortay, Bige Kırca, Serpil Günseli, Ayşe Arman, Alya Dormen, Ömer Dormen gibi isimler de oyunu izleyenler arasındaydı.

Oyun sonunda sahneye çıkan Sahne Tozu Tiyatrosu kurucusu Çağlar İşgören perdeler açıldığı için çok mutlu olduğunu paylaşarak sözlerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un başarılar dilediği telgrafı okuyarak başladı.

Dormen ekolünü devam ettirebilmenin mutluluğunu İzmirli tiyatro severler ile paylaşan İşgören, "İnşallah perdeler bir daha kapanmaz. Bizi bugün yalnız bırakmayan çok değerli misafirlerimize teşekkür ederim. Pandemi sürecinde hep soruyordum kendime acaba tekrar sahneler açılacak mı? Biz tekrar bir arada olabilecek miyiz diye. Sahneden, seyircilerden uzak kalma üzüntüsünü yaşarken Haldun Dormen’in "umudunu yitirme" sözüyle ayakta durdum. Umut her zaman yanan bir ateş gibidir. Her zaman umudumu taşımaya çalıştım. Sonunda perdelerimizi açabildik. Hocam Haldun Dormen’in yönettiği oyun ile açabildiğimiz için de çok mutluyum" dedi.

Uzun süren alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Haldun Dormen oyunun dekor tasarımcısı Emre Altıntaş’a, kostüm tasarımcısı Resmiye Temel’e, oyunun ses ve ışık tasarımcısı Mustafa Akyel’e, aksesuar birimi sorumlusu Yunus Aydın’a ve "Sen Nerden Çıktın?" oyununu birlikte yazdığı yardımcısı Cengizhan Eminoğlu’na teşekkürlerini sundu. Dormen "İzmir’de olmaktan dolayı çok mutluyum. İzmir beni her zaman bağrına bastı. Zorlu süreçlerden sonra Türkiye’de ilk perdesini açan tiyatroyuz diye biliyorum. Çağlar’ı kutluyorum ve tüm ekibe başarılarının devamını diliyorum" dedi. Haldun Dormen ekip ile birlikte seyirciyi selamladı.

Sahne Tozu Tiyatrosu oyuncularının rol aldığı "Sen Nerden Çıktın?" oyunu her cuma cumartesi 20.00’de, her pazar 14.00’de Haldun Dormen Sahnesinde seyirciler ile buluşmaya devam edecek.