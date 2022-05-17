Sahne Sanatları öğrencilerinin mezuniyet törenleri nefesleri kesti

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademileri Sahne Sanatları mezuniyet törenlerinde sahne alan öğrenciler ortaya koydukları muhteşem performans ile adeta nefesleri kesti.

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenlerine öğrencilerin ailelerin ve Büyükçekmeceli sanatseverlerin ilgisi de çok yoğun oldu. Büyükçekmece Halk Akademileri Sahne Sanatları mezuniyet törenlerinde Ahu Aktay eğitmenliğinde bale ve modern dans mezuniyet gösterisi, Süreyya Adiloğlu eğitmenliğinde bale ve modern dans mezuniyet gösterisi, Haydar Yıldız eğitmenliğinde Latin dansları mezuniyet gösterisi gerçekleşti. Sahne sanatları öğrencileri renkli dans performanslarıyla yoğun ilgi gördü. Mezuniyet töreninin finallerinde Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcıları Başak Sancar ve Dr. Evren Kılcı tarafından Halk Akademisi Eğitmenleri Ahu Aktay, Süreyya Adiloğlu ve Haydar Yıldız’a Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına çiçek takdim edildi.