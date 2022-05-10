Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası ZKSM’de konuşulacak

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, 12-13 Mayıs tarihlerinde “Sahn-ı Seman’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim Ve Fikir Dünyası VI: Dârülfûnun ve Yükseköğretimin Yeniden Şekillenmesi” Sempozyumuna ev sahipliği yapacak.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde 12-13 Mayıs tarihlerinde ‘Dârülfünûn ve Yükseköğretimin Yeniden Şekillenmesi’ konusunun ele alınacağı bir sempozyum düzenlenecek. Sempozyumun açılış konuşmalarını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Şahin, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mürteza Bedir gerçekleştirirken; açılış konuşmalarını ise YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Emre Dölen yapacak.

Osmanlı’da bilimin dönüşümü ve kurumsallaşması

Pek çok akademisyen ve tarihçinin katılımıyla Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde 9 oturumda gerçekleştirilecek Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Sempozyumu’nun odak noktasını Dârülfünûn ve bölümleri teşkil ederek medreseden üniversiteye geçiş süreçleri ve mekanizmaları ele alınacak.