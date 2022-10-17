Şahinbey Kitap Fuarı’nı yüz binlerce kişi ziyaret etti

Şahinbey Belediyesi tarafından Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde 8-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ‘Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır’ fuarını yüz binlerce kitapsever ziyaret etti.

Şahinbey Belediyesinin düzenlediği 4’üncü kitap fuarı, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde 8 Ekim tarihinde kapılarını açmıştı. ‘Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır’ temalı kitap fuarını, açılış gününden bu yana yüz binlerce vatandaş ve öğrenci ziyaret etti. 23 yazar, 1 sanatçı ve 90 yayınevinin katıldığı fuarı her yaştan vatandaş ziyaret etti.

"Kitapseverleri yayın evleri ve yazarlarla buluşturduk"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ’Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır’ fuarına öğrencilerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Kitap fuarları çok önemli yazarlarla hem kitabın hem de okurların buluşması açısından güzel bir ortam. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezimiz de bu tür organizasyonlar için ideal bir alan. Kongre merkezimizin fuaye alanında 23 yazar, 1 sanatçı ve 90 yayınevi yüz binlerce kitapseverle buluştu. Her gün üç yazarımız söyleşi ve imza günlerinde okurları ile bir araya geldi. Kitabı yazan ve okuyanın buluşmasını çok anlamlı buluyorum. Şahinbey Belediyesi olarak okumayı ve okutmayı seviyoruz. Bugüne kadar 14 milyonu aşkın kitabı gençlerimizle ve vatandaşlarımızla buluşturduk. Buluşturmaya da devam ediyoruz. Kitap fuarımızın dördüncüsünü gerçekleştirdik. Şubat tatilinde çocuklarımız için düşündüğümüz yeni bir fuarımız var. Önümüzdeki yıl da kitap fuarı etkinliğimizi sürdüreceğiz. Kitap fuarımızın Gaziantep’imize ve Şahinbey’imize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Çok faydalı bir fuardı"

’Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır’ fuarını ziyaret eden kitapseverler, “Şahinbey Belediyesinin daha önce düzenlediği kitap fuarlarını da ziyaret ettik. Birbirinden değerli yazarlar ve yayınevlerinin kitapları ile bir araya geldik. Özellikle dışarıda tek tek tüm kitapçıları gezerek aradığımız kitapları burada tek bir alanda bulmak bizler için daha avantajlı. Ayrıca buradaki fiyatlar, dışarıdaki kitapçılardan daha uygun. Şahinbey Belediye Başkanımıza bizlere böyle imkanlar sunduğu için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.