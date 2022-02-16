Sahilden topladığı odunları sanat eserine dönüştürüyor

Bursa’da girişimci kadının sahilden topladığı odunlarla yaptığı sanat süslemeler büyük ilgi görüyor. Ayrıca boncuktan çeyiz malzemesi de yaparak bunları İspanya ve Hindistan’da sergileyecek.

Yaptığı "Deli Kızın Çeyizi" isimli çalışmaları yurt içinde olduğu kadar, yurt dışında da ilgi gören Nihal Dalmazgil, pandemi sonrası çalışmalarını Mudanya, Bursa ve ardından İspanya ile Hindistan’da sergilemeyi sürdürecek. Sanatçı Dalmazgil, Bursa Kız Lisesi Edebiyat bölümü mezunu olup, Eskişehir AÖF Turizm ve Otelcilik İşletmesi Fakültesinde son sınıfında okuyor. İki kız ve 1 torun sahibi olan Dalmazgil, zamanının çoğunu üniversitedeki dersleri, resim, “Deli Kızın Çeyizleri” adında yaptığı el işi tasarımları ve sergilerle geçiyor.

Resim dışında hobi olarak başladığı “Deli Kızın Çeyizleri” adını verdiği tamamının evde bulunan ürünler ve geri dönüşüm materyalleriyle el işlerini yapmaya başladı. Tasarımlarını sosyal medyadan paylaştığı çalışmaları çok ilgi görünce festivallere katılmaya başlamasıyla hobimi paraya dönüştürerek ev ekonomisine katkıda bulundu.

"Deli Kızın Çeyizi" yurt içinde sadece Bursa’da değil, İstanbul ve Bodrum’dan da çok büyük ilgi gördüğünü ifade eden Nihal Dalmazgil, "Yurt dışında İspanya ve Hindistan’dan sergi için teklif gelince, el işlerimi birbirinden benzersiz ve kişiye özel olarak da çalışmaya başladım. Kullandığım malzemeler özel hazırlanmış danteller, eski kanaviçeler, nazar boncukları, geri dönüşüm malzemeler oluyor. Bir de her bir çalışmamın içine eski çağlardan beri ’şifacı ot’ olarak adlandırılan üzerlik otunu nazara ve kötü enerjiye iyi geldiği düşünerek ekliyorum. Üzerlik otu Orta Asya Türk geleneği olarak tüm evlerde yer alırmış. Ben de özellikle nazar boncuğu ve üzerlik tohumunu görünen ya da tasarımın içine ekleyerek kullanmaya çalışıyorum. İstiyorum ki tüm herkesin evi nazarlardan korunsun, bereketli ve sağlıklı olsun. El işlerimi yapmak için hiçbir eğitim almadım. Evdeki boş zamanlarımı değerlendirmek için başladığım süreç, sosyal medyadan gelen ilgiyle birlikte hızla büyüdü ve ben de bu ilginin de sayesinde kendi tasarımlarımı hayal gücümle oluşturdum. Çalışmalarım için destek konusunda ise takdir edersiniz ki bunun malzeme gibi giderleri var, bu yüzden çalışmalarıma talip çıktığı müddetçe satışa sunuyorum" dedi.