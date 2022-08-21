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Sahibiyle lunaparka giden kuzu ilgi odağı oldu

Bursa’da sahibiyle lunaparka gelen kuzu, eğlenmeye gelenlerin ilgi odağı oldu.

Kültür Sanat 21.08.2022, 09:28
Sahibiyle lunaparka giden kuzu ilgi odağı oldu

Bursa’da sahibiyle lunaparka gelen kuzu, eğlenmeye gelenlerin ilgi odağı oldu.

Bursa’da Kültürpark içinde bulunan lunaparka gelen misafirler, 1 yaşındaki kuzu ile karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemediler. Sahibinin yanından biran olsun ayrılmayan kuzu lunaparktaki tüm oyuncaklardan daha çok ilgi çekti. Lunaparka gelen çocukların yanı sıra yetişkinlerinde kuzuyla fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği görüldü.

Park misafirleri, şehir merkezinde gördükleri kuzunun aralarında hiç garipsemeden gezinmesini ise şaşkın gözlerle izledi.

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