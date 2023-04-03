Sağlık çalışanları 6 Şubat için söyledi: “Aynı Toprağın Çocuklarıyız”

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye tek yürek olurken hekimler, sağlık yöneticileri ve sivil toplum gönüllüleri bir araya gelerek 6 Şubat için “Aynı Toprağın Çocuklarıyız Biz” adlı eseri 6 farklı dilde seslendirdi.

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler binlerce can kaybı ve yaralıya sebep olurken bölgede büyük yıkıma neden oldu. Türkiye’nin hafızasına kazınan depremlerle ilgili hekimler, sağlık yöneticileri ve sivil toplum gönüllüleri bir araya gelerek 6 Şubat için “Aynı Toprağın Çocuklarıyız Biz” adlı eseri seslendirdi. Eser, 6 farklı dilde seslendirilerek dinleyicilere sunuldu. Çalışmanın depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar ve ‘Hatay’dan Dünyaya Türkiye İçin Çal’ projesinde yer alıp, hayatını kaybetmiş müzisyenlerin anısına ithaf edildiği belirtilirken eseri seslendiren isimlerden olan Sağlık Yöneticisi Meri İstiroti “6 Şubat’ta çok büyük felaket yaşadık. Bu büyük felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Yitirdiğimiz canlarımızın anısı yaşadığımız sürece hafızalarımızda kalacak. Biz aynı toprağın çocukları, bu hatıraları gelecek nesillere aktarırken, bir ve beraber olmanın şuuruyla sonsuzluğa doğru ilerleyeceğiz” diye konuştu.