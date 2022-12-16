Safranbolu’nun UNESCO’ya alınışının 28. yıldönümü

Karabük’ün evleriyle dünyaca ünlü ilçesi Safranbolu’nun UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınışının 8. yıldönümü kutlanıyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, UNESCO’nun Safranbolu’yu 17 Aralık 1994 tarihinde Dünya Miras Listesi’ne dahil ettiğini belirtti. Safranbolu’nun özel bir kent olduğunu, Safranbolu’dan bir tane daha olmadığını aktaran Köse, "Kentimiz için dönüm noktası olan bu tarihin 28. yılını kutlamanın haklı gururunu yaşıyorum. UNESCO’ya başvuruyu yapan dönemin Belediye Başkanı Mustafa Eren’e, Belediye Meclis üyelerine ve Prof. Dr. Ali Engin Oba’ya girişimleri için teşekkür ediyorum. Bu tarihten önce şehrimizin kent ölçeğinde korunması gerektiğinin bilinciyle koruma kararının çıkarılması için uzun süre çabalayan ve 1976’da başarıya ulaşan dönemin Belediye Başkanı Kızıltan Ulukavak’a, Prof. Dr. Doğan Kuban’a, Yavuz İnce’ye ve Baran İdil’e de ayrıca teşekkür ediyor, onları şükranla anıyorum. 1970’li yıllarda başlayıp 1994’te UNESCO tarafından taçlanarak bizlere miras kalan ve bizim de gelecek nesillere miras bırakacağımız Safranbolu’muzun korunması görevini hakkıyla yerine getirmeye çabalıyoruz. Yaptığımız bilinçli restorasyonlar ve Tarihi Çarşı’nın dokusuna yaraşır çalışmalar bunlara birer örnek. Hayata geçireceğimiz ve Tarihi Kentler Birliği’nden ödül alan ’Han Arkası Projemiz’ ile de bu muazzam bütünlüğün güzelliğine güzellik katacağız. Bizi turizm kenti haline getiren bu kararla yerli yabancı turistlerin ilçemize geldiğinde gördükleri ilk yer olan Kaya Erdem Caddesi’nin ön cephe yenilemesi de güzel bir etki oluşturdu. Tarihi Çarşı bölgesinde oluşturacağımız yeni alan ve yapımı tamamlanmak üzere olan park çalışmalarımızla, konuklarımız seyir ve dinlenme anlamında rahata kavuşacak. Dünyanın en iyi korunan 20 kentinden biri olan kadim şehrimizin, daha nice faydası için hizmet edebilmemizi ümit ediyor, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınışımızın 28. yılını kutluyorum" dedi.