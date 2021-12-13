Safranbolu’nun Göbeklitepesinde hedef arkeolojik seyir noktasında destinasyon yapmak

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Frig Uygarlığı’nın kalıntılarının olduğu Büyük Göztepe Tümülüs’ünde hedef arkeolojik seyir noktasında destinasyon yaparak turizme katkı sağlamak.

Osmanlı’nın yaşantısı, şehir hayatı ve mimarisini yansıtması dolayısıyla "Osmanlı’nın parmak izi", "Açık hava müzesi", "Korumanın başkenti", "Kendini koruyan kent" gibi unvanlarla anılan Safranbolu’da, 7. yüzyıla ait olduğu düşünülen Büyük Göztepe Tümülüs’ü önemli bir turizm destinasyonu olacak. Safranbolu’nun Göbeklitepesi olarak görülen Büyük Göztepe Tümülüsü’nde temizleme ve tıraşlama çalışmaları devam ediyor. Tarihi ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, ölen kişilerin kullandığı ve kendisine hediye edilen çeşitli eşyalar ile mezarların çıkarıldığı tümülüste çalışmalar tamamlandıktan Frig Uygarlığının tarihini yerinde inceleme fırsatı yakalayacak.

İHA muhabirine konuşan Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, “Bu Tümülüs Safranbolu’nun Göbeklitepesi olarak biliniyor. UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Safranbolumuzda Osmanlı Devleti’nden kalma eserler çok. Burada 3 bin yıl öncesine ait bir Frig Uygarlığı’nın kalıntısı” dedi.

Türköz, yağmur ve kar gibi doğal olaylardan korunması amacıyla Büyük Göztepe Tümülüs’ün üzerinin kapatıldığını söyledi.

İl Özel İdaresi tarafından temizlenme ve tıraşlanma çalışmalarının yapıldığını dile getiren Türköz, “Hedefimiz arkeolojik seyir noktasında bir destinasyon yapmak bu bölgeyi. Onun için çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Türköz, proje bittiğinde Safranbolu’yu gezen yerli ve yabancı turistlerin buraya gelip Frig Uygarlığı’nın tarihini incelemiş olacaklarını aktardı.