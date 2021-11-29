Safranbolu’da 23 tescilli binanın restore çalışmalarında sona yaklaşıldı

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki Asmaaltı Sokak’ta bulunan 23 tescilli yapının cephe restorasyon projesi çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Safranbolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı ile onaylanan Asmaaltı Sokak’taki 23 tescilli yapının cephe restorasyon projesi çalışmaları geçtiğimiz ay başlamıştı.

Belediyeden yapılan açıklamada Tarihi Çarşının çehresini değiştirecek olan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldığı belirtildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin de görüşlerine yer verildiği açıklamada, “Burada bulunan 23 adet tescilli binamızı aslına uygun bir şekilde restore ediyoruz. Çalışmaları yakından takip ediyoruz. Burada amacımız eskiyen, yıpranan ve kullanılamaz durumda olan tarihi yapılarımızı Safranbolu’muza yeniden o eski ihtişamlı hali ile kazandırmak” ifadelerine yer verildi.