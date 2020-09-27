Safranbolu’da 200 yıllık eve "En İyi Korunan Ev Onur Ödülü" verildi

UNESCDO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında "En İyi Korunan Ev Onur Ödülü" verildi.

"Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla düzenlenen festival kapsamında Çavuş Mahallesi’nde "Sucu Ali Evi" olarak bilinen 200 yıllık tarihi konağa "En İyi Korunan Ev Onur Ödülü" verilirken, plaket çakma töreni düzenlendi. Eski ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili emekli Tümgeneral Zafer Çamlıca’nın babası Ali Çamlıcı’ya ait olan tarihi Safranbolu’nun tarihinde önemli bir yere sahip.

Plaket çakma töreninde konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, bu eşsiz tarihi yapıların gelecek nesillere aktarılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Safranbolu halkının tarihi yapıları gözü gibi koruduğunu ifade eden Köse, tarihi konakların ilçenin yaşayan tarihleri olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Köse ve Zafer Çamlıca tarafından "En İyi Korunan Ev Onur Ödülü" plaketi birlikte çakılırken, Çamlıca tarafından konuklara ev gezdirilerek, bilgi verildi. Üç gün süren 21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, "En İyi Korunan Ev Onur Ödülü" plaket çakma töreniyle sona erdi.