Safranbolu konakları karla ayrı bir güzelliğe büründü

Karabük’ün dünyaca ünlü ilçesi Safranbolu, kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplanırken, konaklar da kartpostallık görüntü oluşturdu.

Osmanlı’dan kalan tarihi mimarisi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Safranbolu’da kar yağışı etkili oluyor. Kent genelinde yüz yüze eğitimin bugün tatil edildiği ilçelerinden Safranbolu beyaz örtüyle kaplandı. Tarihi konaklar kartpostallık görüntü oluşturdu. Belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları açık tutmaya çalışıyor.