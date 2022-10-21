Safran Hasadı Festivali’nin 6’ncısı kortej yürüyüşü ile başladı

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 6’ncısı düzenlenen Safran Hasadı Festivali kortej yürüyüşü ile başladı.

Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu Belediyesi ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin desteğiyle gerçekleştirilen Safran Hasadı Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. Safranbolu Şehitler mevkisinden başlayan yürüyüş, Kazdağlı Meydanı’nda sona erdi. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden programda konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Safran şehrimizin adını aldığı çok kıymetli bir bitki. Maalesef üretimi son zamanlarda çok azaldı. İsmail Yılmaz beyin bu üretime katkı sağlamasıyla yine eski değerine kavuşmaya başladı. Yine de yeterli değil. Türkiye’de üretilen safran miktarı 35 kilo. İhtiyacımız olan bunun çok üzerinde. Bu tür festivallerle, yapılan çalıştaylarla, safranın kıymetinin anlatılması ve her yönüyle değerlendirilmesi ve üretime katkı sağlayanların desteklenmesi gerekiyor" dedi.

Safranın üretilmesini destekleyeceklerini ifade eden Köse, safranın üretilmesi artsa bile bunun satılıp pazarlanması için de üreten vatandaşların yanında olmak gerektiğini aktararak, "Bununla ilgili en kısa zaman bir birlik veya kooperatifin kurulması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından 1640-1648 yıllarında ’Kazasker’ olan Safranbolulu Cinci Hoca’nın yaptırdığı hamamın çatısında temsili ’Cinci Hoca’ vatandaşlara safranlı macun dağıtımı gerçekleştirdi.