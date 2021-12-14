Safiye Soyman ve Faik Öztürk Beykozlu engelli bireylerle buluştu

Beykoz Aile ve Kadın Destekleme Merkezi (AKDEM)’de eğitim alan öğrenciler, “Dünya Engelliler Günü” etkinlikleri kapsamında çeşitli gösterilerle yeteneklerini sergiledi. Program Safiye Soyman ve Faik Öztürk çiftinin şovuyla renklendi.

“Dünya Engelliler Günü” kapsamında Beykoz Belediyesi’nin ev sahipliğinde bir etkinlik düzenlendi. İlçedeki engellilere yönelik ilk kapsamlı yaşam merkezi olarak kurulan Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM)’in üstlendiği programa Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sevim Sayım, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammed Hanifi Dilmaç, sanatçı Safiye Soyman, Faik Öztürk ve birçok engelli birey ve aileleri katıldı. Program, Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM)’in tanıtım filmi ile başladı. Programda AKDEM’li engelli öğrencilerin sergilediği ritim gösterisi ve AKDEM Engelsiz folklor ekibi öğrencilerinin etkinliği büyük beğeni topladı. Programın devamında magazin dünyasının sempatik çifti, kendilerinin de engelli bir oğlu olan, Safiye Soyman ve Faik Öztürk şarkılarıyla eğlenceli anlar yaşattı.

"Engelli bireylerin mutluluğunu gördük"

Program hakkında konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Beykoz’da yaşayan ama dezavantajlı olan bireylerimiz var. Evlatlarımız var. Onları mutlu kılmak adına yapmış olduğumuz organizasyonlar var. Özellikle AKDEM, Aile Kadın Destek ve Engelliler Merkezimiz vardı. Bu Beykoz’da yeni açıldı. Burada dezavantajlı bireylerimizi yaşama katmak, mutlu kılmak, aileleri mutlu kılmak, huzurlu kılmak, güçlü kılmakla ilgili etkinlik yapılıyor. Engelli bireyleri, onların mutluluğunu gördük. Burada bedensel engelli olan var, zihinsel engelli olan var. Ve bunları neler başarabildiğini gördük. Annelerinin, ailelerinin fedakarlıklarını gördük. En önemlisi de aslında şu her şeyin normal olduğu, fakat ailelerde biz bazı şeyleri dert edinebiliyoruz, problem edinebiliyoruz. Aslında sağlığımız yerinde, bedensel engelimiz yok. Zihinsel engelimiz yok, hiçbir şeyimiz yok ama bazı şeyleri problem edebiliyoruz. İşte gerçekten engelli olan ailelerin yaşadıklarını, katlandıkları güçlükleri aşmak zorunda kaldıkları engelleri burada görmüş olduk. Ve onları görünce aslında insan şükrediyor” dedi.