Sabina Toziya yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Hayriye Çakırbeyli' karakterini canlandıran Sabina Toziya'dan acı haber geldi. Geçtiğimiz ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan usta oyuncu, yaşamını yitirdi. Toziya'nın vefatını dizinin senaristi Bahadır Özdener duyurdu. Özdener, "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." dedi.

Usta oyuncu yarın saat 09.00’da memleketi Makedonya’daki Üsküp Butel Cenaze Evi’nde düzenlenecek törenle defnedilecek.

Toziya'nın vefatının ardından aynı dizide rol alan oyuncular üzüntülerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

"NURLAR İÇİNDE UYU"



Oktay Kaynarca, "Sınanıyor muyum bilmiyorum ama bir bildiği var sanırım Yaradanın... Tarif etmem imkansız, sadece kocaman bir boşluk kocaman bir hiçlik boğazım düğüm düğüm... Uğurlar olsun canımın içi nurlar içinde uyu…" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM"



Ceren Benderlioğlu, "İçimden bir parça koptu… Bu sefer 'tamam' olmadı Sabina olmadı …. Seni çok özleyeceğim." mesajını paylaştı.

"İYİ Kİ YOL ARKADAŞIM OLMUŞSUN"

Dilşad Şimşek ise, "Canım Sabina, kelimeler ne kadar anlamsızlaşıyor böyle zamanlarda… Ne yazsam az geliyormuş gibi… İyi ki seni tanımışım, iyi ki benim yol arkadaşım olmuşsun da tatlı hikayelerini dinlemişim. Güzel Sabina… Huzur içinde uyu…" ifadelerini kullandı.

Ozan Akbaba, "Ne diyeyim… Güzel kadın, ne diyeyim… Hep güzel kalacaksın." dedi.



Hüseyin Avni Danyal ise, "İyi ve güzel bir insan daha aramızdan ayrıldı. Mert ve yürekli bir kadındı. Yattığın yer incitmesin." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.