Sabina Toziya'nın beyninde tümör tespit edildi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye'si oyuncu Sabina Toziya, yılbaşı tatilinde ülkesi Makedonya'ya gitmişti. Toziya, Türkiye'ye dönüş hazırlığı yaptığı esnada bayıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar ünlü oyuncunun beyninde tümör tespit etti ve Sabina Toziya'yı acil olarak ameliyata aldı.

TÜMÖR TEMİZLENDİ

Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipce'nin yaptığı, yaklaşık 10 saat süren operasyon sonrası Toziya'nın beynindeki tümör tamamen temizlendi.

Dört gün boyunca yoğun bakımda kalan 74 yaşındaki oyuncu, daha sonra normal servise çıkarıldı. Sabina Toziya'nın önceki gün Türkiye'ye dönmesi için özel bir uçak ayarlandığı öğrenildi.

tv100'ün haberine göre; Başarılı geçen ameliyatın ardından Toziya'nın sağ tarafının felçli olduğu belirtildi. Fizik tedaviyle eski sağlığına kavuşması beklenen oyuncunun beynindeki tümörün habis olup olmadığı ve kemoterapi ya da radyoterapi görüp görmeyeceği ise bugün belli olacak.

Sabina Toziya'nın daha öncesinde beynindeki tümörün varlığını hissetmediği, baş ağrısı, yorgunluk ve bulantı gibi şikayetinin olmadığı belirtildi.

Öte yandan yaşanan olaylardan sonra dizinin senaryosu değişti. Toziya'nın hastalığı göz önünde bulundurularak cenaze sahnesi yazıldı.

SABİNA TOZİYA KİMDİR?

Sabina Toziya, 17 Nisan 1946 yılında Üsküp'te dünyaya gelmiştir. Tam olarak adı; Sabina Ajrula Tozija'dır.

Sabina Toziya, Üsküp Devlet Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi almıştır. Üsküp, Makedonya ve Yugoslavya'da oyunculuk yapan Sabina Toziya Türkiye'de ilk kez Star TV ekranlarında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisi ile televizyon ekranlarında yer almaya başlamıştır.

Sabina Toziya ayrıca ülkemizde 1976 yılı yapımlı Öyle Olsun ve 2016 yapımı Annemin Yarası isimli filmlerde de rol almıştır.

Şimdilerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterine hayat veren Sabina Toziya, 1.65 metre boyunda, 73 kilo ve Koç burcudur.

Sabina Toziya'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Hayriye Çakırbeyli) (TV Dizisi)

2016 – Annemin Yarası (Mevlide) (Sinema Filmi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl Afife Hatun (TV Dizisi)