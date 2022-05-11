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Saatler süren kazı sonucu ortaya çıkarılan yüzüğün üzerindeki yazı okuyanları mest etti
Arkeologlar tarafından toprakta saatlerce süren kazının ardından çıkarılan yüzükteki ifadeler, okuyanları mest etti. Dışı yıldızlarla dolu olan yüzüğün içerisinde "Onlarca yıldız gördüm ama hiçbiri sen değildi" ifadesi yer alıyor.
Kültür Sanat 11.05.2022, 12:44
Arkeologlar tarafından gerçekleştirilen bir kazıda ortaya çıkarılan yüzük, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
ÇOK UĞRAŞTIRDI
Arkeologların hummalı çalışması sonucu topraktan çıkarılan yüzük, önemli olabileceği kanısına varılarak incelemeye alındı.
GÜNLERCE İNCELENDİ
Laboratuvara gönderilen yüzük günlerce incelendi. Dış cephesinde çok sayıda yıldız bulunan yüzüğün asıl mest eden tarafı ise içindeki yazıyla ilgiliydi.
"ONLARCA YILDIZ GÖRDÜM"
Yüzüğün iç tarafından şu ifadeler yer aldı: "Onlarca yıldız gördüm ama hiçbiri sen değildi."
İşte o yüzük: