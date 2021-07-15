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Rüzgar havacılık eğitmeni Arslan’tan Türkiye kadınlar rekoru

Türk Hava Kurumu (THK) Ankara Sportif Havacılık Kulübü üyesi Rüzgar Havacılık eğitmeni Merve Gülşah Arslan, 7 saat 20 dakikada 272,5 kilometrelik uçuşla Yamaç Paraşütü Türkiye Kadınlar rekorunu kırdı.

Kültür Sanat 15.07.2021, 19:54
Rüzgar havacılık eğitmeni Arslan’tan Türkiye kadınlar rekoru
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Türk Hava Kurumu (THK) Ankara Sportif Havacılık Kulübü üyesi Rüzgar Havacılık eğitmeni Merve Gülşah Arslan, 7 saat 20 dakikada 272,5 kilometrelik uçuşla Yamaç Paraşütü Türkiye Kadınlar rekorunu kırdı.

THK Ankara Sportif Havacılık Kulübü üyesi Rüzgar Havacılık eğitmeni Merve Gülşah Arslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Ayaş Kumludoruk tepesinden kalkış yaparak 7 saat 20 dakikada 272,5 kilometrelik uçuşla Afyonkarahisar Dinar ilçesi Karabedir köyüne iniş yapıp Yamaç Paraşütü Türkiye Kadınlar rekorunu kırdı.

Daha önceki rekor 26 Temmuz 2020 tarihinde Denizli-Çameli ilçesinden kalkış yaparak 7 saat 42 dakikada 239,2 kilometrelik uçuşla Afyonkarahisar Çobanlar ilçesine iniş yapan Gülşah Hoş’a aitti.
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