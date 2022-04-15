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Rus ve Ukraynalı sanatçılar Kartal’da ’barış’ mesajı verdi

Kartal Belediyesi, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü, sanatın birçok disiplinini içeren bir etkinlikle kutladı. Ukraynalı ve Rus sanatçılar etkinlikte birlikte sahne alarak ’barış’ mesajı verdi.

Kültür Sanat 15.04.2022, 15:57
Rus ve Ukraynalı sanatçılar Kartal’da ’barış’ mesajı verdi

Kartal Belediyesi, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü, sanatın birçok disiplinini içeren bir etkinlikle kutladı. Ukraynalı ve Rus sanatçılar etkinlikte birlikte sahne alarak ’barış’ mesajı verdi.

Kartal Belediyesi, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü, sanatın birçok disiplinini içeren bir etkinlikle kutladı. Kartal Sanat Sokağı’nın da açılışının gerçekleştirildiği ve sanatın birleştirici gücüne vurgu yapılan etkinlikler, UPSD (Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği) Dernek Başkanı Bedri Baykam ve yüzlerce sanatçının katılımlarıyla gerçekleşti. Geçmiş yıllarda ilçenin en işlek noktalarından biri olan İstasyon Caddesi’nin, yeniden eski ve güzel günlerine dönmesi için ‘Sanata El Ver’ sloganı ile çalışma başlatan Kartal Belediyesi, Sanat Akademisi öğrencilerinin, Kartallı sanatçıların, gazetecilerin, yazarların, tiyatrocuların, birçok gönüllünün ve kültür, sanat, edebiyat derneklerinin katkısı ile renklenen Sanat Sokağı’nın açılışını Dünya Sanat Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdi.

Ukraynalı ve Rus sanatçılar birlikte sahne alarak barış mesajı verdi

Açılışta Ukraynalı sanatçı Slava Lobanov ve Rus sanatçı Simon Shiriaev birlikte sahne alarak sanatın birleştirici gücüne dikkat çekti. Rus ve Ukraynalı sanatçılar, Rusya - Ukrayna arasında savaşın yaşandığı bu günlerde dünyaya birlikte barış mesajı verdi.

Sanat Sokağı’nda yapılacak etkinlikler çerçevesinde “Barışa el bas” panosuna Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Bedri Baykam ve katılımcılar boyalı elleriyle imza attı.

“Bu seneki sloganlarımız ‘Savaşa hayır’ ve ‘Savaşı derhal durdurun”

UPSD Dernek Başkanı Bedri Baykam, ”Dünya sanat günü kutluyoruz. 2011’de Türkiye’nin önerisi ile dünyada kabul edilen 2019’dan itibaren UNESCO’nun kendi resmi günleri arasına aldığı dünya sanat günü, Leonardo Da Vinci‘nin doğum günü olan 15 Nisan’da bütün dünyada kutlanıyor. Ne mutlu bize ki bu fikir Türkiye’den çıktı ve bugün bir barış çağrısı yapıyoruz. Bu seneki sloganlarımız ‘Savaşa hayır’ ve ‘Savaşı derhal durdurun (stop war)’. Ne mutlu bize ki Kartal Belediyesi öncülüğünde burada barışa el bas panosunda, başta sevgili başkan ve ben elimizi barışın altına bastık. Ne güzel ki bugün burada Türk, Rus ve Ukraynalı müzisyenler beraber barış grubu olarak bir barış çağrısı için bir mini konser verecekler. Ne mutlu bize” dedi.

“Biz sanatın birleştirici gücü inanıyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Sevgili Bedri hocam özetledi, bugün 15 Nisan Dünya Sanat Günü. Kartal’da, Kartal Belediyesi olarak kültüre ve sanata ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Bunu yaparken bir nesil yetiştiriyoruz. Bu yıl hocamın söylediği gibi dünyanın gündeminde istemediğimiz bir savaş var. Biz sanatın birleştirici gücüne inanıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ diyoruz. Bir an evvel savaşın durmasını istiyoruz. Ukrayna’dan Rusya’dan sanatçı dostlarımızla beraber savaşa hayır diyoruz. Umarım biz de bu sese bu çığlığa bir damla katkı vermiş oluruz bu savaş durur.” ifadelerini kullandı.

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