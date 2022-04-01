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Rumeli göçlerinin hikayesi başkanı ağlattı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde şehitlerin kahramanlıklarının ve Balkan göçlerinin konu edildiği liselerarası tiyatro yarışmasında Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel gözyaşlarını tutamadı.

Kültür Sanat 01.04.2022, 12:41
Rumeli göçlerinin hikayesi başkanı ağlattı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde şehitlerin kahramanlıklarının ve Balkan göçlerinin konu edildiği liselerarası tiyatro yarışmasında Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel gözyaşlarını tutamadı.

Süleymanpaşa Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “Şanlı Tarihini Sahneye Taşı” isimli liselerarası tiyatro yarışmasında final heyecanı yaşandı. Yarışmaya Tekirdağ Fatih Anadolu Lisesi, Tekirdağ Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi, Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Tekirdağ Anadolu Namık Kemal Lisesi katıldı. Yarışmada oyunların konusu ise 57. Alay ve 15 Temmuz kahramanları, Rumeli Fatihi Süleymanpaşa, Ertuğrul Fırkateyni kahramanları ve Balkan göçleri oldu. Jürinin seçim yapmakta zorlandığı yarışmada Fatih Anadolu Lisesi “Talikayla Yeniden Başlamak” adlı oyunla birinci, Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi “Ana Toprağa Göç” konulu oyunla ikinci, Namık Kemal Lisesi ise “Çanakkale’den Havadis Var” adlı oyunla üçüncü oldu. Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim sınıfı ise “Öl Derseniz Ölürüm” adlı oyunla jüri özel ödülüne layık görüldü.

Geleneksel Türk Tiyatrosu Eğitimi verilen tek konservatuar

Tiyatro yarışmasını üçüncü olarak tamamlayan Namık Kemal Lisesi’ne ödülünü ünlü oyuncu, Süleymanpaşa Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölüm Başkanı Ahmet Yenilmez verdi. Yenilmez, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Bu sahnede olunca bir anda 1983 yılına gittim. Ordu’da düzenlenen liselerarası tiyatro yarışmasında Cevat Vehbi Başkut’un Ölen Hangisi isimli piyesinde Reşit Ahmet Forsuoğlu rolü ile ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü almıştım. O günden beri sahnedeyim. Sayın başkanımıza bu organizasyon için teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür organizasyonların ne kadar kıymetli olduğunu sayıları arttıkça anlayacaksınız. O ödülü aldığımda içimde bir burukluk vardı. O dönemde Türkiye’de dört ya da beş konservatuar vardı. Anadolu’dan çıkan bir gencimizin bu konservatuarlara girme imkânı çok zordu. Ama bugün Türkiye’ye örnek olabilecek, birçok üniversitenin konservatuarından çok üstün olan Süleymanpaşa Belediye Konservatuarı var ve konservatuarımızın tiyatro bölümü var. Bizim konservatuarımızın bir özelliği daha var. Türkiye’de üniversiteler dâhil geleneksel Türk tiyatrosu eğitimi verilen tek konservatuar olması. Bunu neden söyledim? İsviçre’de Geleneksel Türk Tiyatrosu Bölümü var. Avrupa’da birçok ülkede kürsü var. Amerika’da enstitü var. Ama bizim ülkemizde geleneksel Türk tiyatrosu eğitimi veren bir konservatuar yoktu. Ben UNESCO tarafından korunma altına alınmış bir meddah olarak bu önceliği, bize bu imkânı sağlayan başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi’ne ikincilik ödülü vermek için sahneye çıkan Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla ise, “Şanlı tarihimizin geleceğe aktarılması adına tiyatro oyunlarının sahneye taşınmasına emeği geçen okullarımızın idarecilerine ve öğrencilerine teşekkür ediyorum. Kolay değil, meşakkatli bir süreçti ama bu süreci gençlerimiz beraber aşacağımızı biliyordum. Allah’a çok şükür bugün tiyatro oyunlarını sahnelediler. İnşallah gençlerimiz konservatuarda eğitimlerini tamamladıklarında Türk Tiyatrosu’nun bir neferi olarak Ahmet abimizin 1983 yılındaki anılarını anlattığı gibi ‘2022’de Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde ilk ödülümüzü almıştık’ diyerek 2035’te, 2045’te anlatırlar” dedi.

Göç hikayeleri belediye başkanını gözyaşlarına boğdu

Birincilik ödülünü vermek için sahneye çıkan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuşması sırasında duygu dolu anlar yaşadı. Geçmişte babaannesi ve dedesinin anlattığı göç hikâyeleri ile büyüdüğünü ifade eden Yüksel, “Nasıl konuşacağımı bilmiyorum. Ben, kolay kolay duygulanan biri değilim fakat şunu rahatlıkla söylemeliyim ki, sanki seksen tane çocuğum ödül almış gibiyim. Nasıl anlatayım bilemiyorum. Ben bir göçmen torunuyum. Ninelerimiz, dedelerimiz çok zor şartlarda buraya gelmişler. Rahmetli babaannem, rahmetli dedem, ’Kızanım işte şöyle sorunlar yaşadık, böyle yokluk gördük’ diye hep anlatırlardı” diyerek gözyaşlarını tutamadı.

"Bu topraklar üzerine hesaplar bitmeyecek"

Başkan Yüksel, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Gençler, geçmişini bilmeyenin geleceği olmuyor. Biz çok zor topraklar üzerinde yaşıyoruz. Bu topraklar üzerinde herkesin hesabı var. Öyle hesaplar var ki, on yıllarca vurdular yıkılmadık. Vurdular, yıkılmadık. Bundan sonra da yıkılmayacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Özellikle çocuklarıma ve gençlerimize hep anlatıyorum. Bu ismi o yüzden koyduk, şanlı tarihimizi bilelim diye. Ama gençlerimiz, kendi çocuklarım da dâhil bazı konuları es geçiyorlar. Hayat tozpembe değil. Hayat üniversiteden, liseden, ortaokuldan ibaret değil. Ya da ticaretten, para kazanmaktan ibaret değil. Bazı gerçekleri bilmemiz ve önem vermemiz gerekiyor. Gazi Mustafa Kemal bu toprakları bize devrederken biz sadece Çanakkale’de 250 bin büyüğümüzü, ninemizi, dedemizi gömdük. Neden? Siz gençler ve bizler bundan sonra bu topraklarda rahat yaşayabilelim diye. Unutmayın, bu topraklarda bu hesaplar hiç bitmeyecek. Kıyamete kadar devam edecek. Yıllarca bizi sağcı-solcu, Alevi- Sünni, Roman-Gaco diyerek bölmek istediler. Bir sürü ayrımlara tabii tutulduk. Gençlerin bunun farkında olması için çok emek verdik. Sadece tiyatro değil; bayrak, ezan, asker gibi birçok buna benzer tarihimizdeki önemli konuların anlatıldığı başlıklar belirlemiştik. Geçtiğimiz senelerde de bu yarışmalara katılsın istedim. Bizden sonraki neslimize bunları aktarmamız lazım” ifadelerini kullandı.

"Suriye ve Ukrayna’da yaşananları hissetmemiz lazım"

Başkan Yüksel, göçün verdiği zorlukların ve sıkıntıların büyük olduğunu ifade ederek, “Göçün verdiği sorunları ve sıkıntıları hissetmek lazım. Suriye’deki denize vuran o çocukların annelerinin, babalarının ne hissettiğini içimizde hissetmek lazım. Şu anda Ukrayna’da yaşayan insanların çoluklarının, çocuklarının neler hissettiğini hissetmek lazım. O yüzden bu topraklarda sağlam bir duruş sergilemek için onların yaşadığı acıları hissedip, çok çalışmak lazım. Burada seksen tane gencimiz bu işe gönül vermişler. Burada hepsine aynı ödülü veriyoruz. Hepsine Selanik turu yaptıracağız. Balkan turu yaptıracağız. Ayrıca Ahmet hocamıza da teşekkür ediyorum. Tiyatro bölümümüzü kurduk, eğitimlerimizi veriyoruz. Burada görüyoruz ki Süleymanpaşa’nın gençlerine fırsat verildiğinde neleri yapabileceklerini ispatladılar” dedi.

"Arkamızda aslan gibi gençlerimiz var"

Yüksel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un AB Parlamento Başkanlığı toplantısında Türkiye aleyhinde karalama ve iftiralarda bulunanlara cevap vermek için kullandığı "Aslanların sürü ile gezmesine ihtiyacı yoktur” sözüne atıfta bulunarak, “Süleymanpaşa’da özgüveni yüksek, ne istediğini bilen, vakarlı duruşu ile ayakları yere sağlam basan gençler olsun istiyorum. Allah’ın izniyle de bu gençlerimiz aslanlar gibiler. İki, üç gün önce Meclis Başkanımız çok güzel bir söz söyledi. ’Aslanların toplu yürümeye ihtiyacı olmaz’ diyerek tek başlarına herkese yeterler demek istedi. Türk milletinin gençleri inşallah böyle gençler olacaklar, daha da iyi olacaklar. Arkamıza bu gücü aldığımız sürece topraklarımız üzerine hesap yapanlar ki Avrupa’nın en genç nüfusuna sahibiz, iki defa hesap yapacaklar. Çünkü bizim gençlerimiz vatanı, bayrağı, ezanı ve toprağı için yaşıyor. Her şeylerini, önceliklerini bunun üzerine kuruyor. Birlik ve beraberlik şiarı ile yetişiyorlar. Biz de bununla gurur duyuyoruz. Ben bir baba olarak, bir ağabey olarak, bir kardeş olarak, artık nasıl kabul ediyorlarsa öyle olarak her zaman arkalarındayım. Bu sene üniversite sınavına girecekler. Gittikleri şehirlerde, kazandıkları üniversitelerde onları yalnız bırakmayacağız. Hepinizi tebrik ediyorum, iyi ki varsınız” şeklinde konuştu.

Yüksel, konuşmasının sonunda “Öl Derseniz Ölürüm” isimli tiyatro oyunu ile Jüri Özel Ödülü’nü kazanan Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim sınıfı öğrencilerine ve öğretmenlerine teşekkür ederek ödüllerini takdim etti. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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