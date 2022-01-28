Rum mübadele köyü turizme kazandırılacak

30 Ocak 1923 mübadele yıl dönümü yaklaşırken, İzmir Karaburun’da kentsel sit alanı ilan edilen eski Rum mübadele köyü Sazak, yeniden gündeme geldi. Eşsiz manzarası ve ıssız görüntüsü ile dikkat çeken köy hakkında konuşan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, bölgeyi turizme kazandırmak için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Türkiye ile Yunanistan arasında 30 Ocak 1923 yılında imzalanan mübadele anlaşmasıyla, İzmir’in Karaburun ilçesindeki Sazak Köyü’nde yaşayan Rumların bir kısmı Sakız Adası’na, bir kısmı da Girit’e yerleşti. İlçenin yüksek bir kesiminde denize bakan Sazak Köyü’nden geriye ise yıkık dökük tarihi kalıntılar kaldı. Kimsenin yaşamadığı Rum köyü, mübadelenin yıl dönümünün yaklaşması ile yeniden gündeme geldi. Karaburun’a yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan köy, İzmir 1 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü tarafından ’kentsel sit alanı’ ilan edilmişti. Daha önce yolu olmayan; ancak karşısına rüzgar enerji santrallerinin kurulmasıyla yola kavuşan köyde, yaklaşık 80 yıkık Rum evi yer alıyor. Yaşamın olmadığı terk edilmiş köy, şimdilerde yalnızca sanatsal etkinliklere ve fotoğraf çekimlerine ev sahipliği yapıyor.

“Turizm girdisi sağlayacağız”

Sazak Köyü’nü turizme kazandırmak istediklerini ifade eden Başkan Erdoğan, “30 Ocak 1923 mübadelenin yıl dönümü yaklaşıyor. Bizim bölgemiz de Rumlarla Türklerin bir arada kardeşlik içerisinde yaşadığı bir bölgeydi. Mübadele ile birlikte bu bölgemizdeki Rumların bir kısmı Sakız, bir kısmı da Girit’e göç etmiş. Sazak Köyü, aslında Muğla Fethiye’deki Kayaköy’e çok benziyor. Sazak Köyü, geçen yıllarda kentsel sit alanı ilan edildi. Şimdi o bölgede bir çalışma planlıyoruz. Orası, yarımadanın nefes alabileceği bir yer. Ben bu tür tarihi yapıları ayağa kaldırarak bölgemize bir turizm girdisi sağlayacağımıza inanıyorum ve bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Buradan Rumlara, Sazak Köyü’nü görmeleri konusunda da seslenmek istiyorum” dedi.