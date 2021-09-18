RTÜK Türkçe ödülleri verecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ’Dünya Dili Türkçe’ seferberliğinden sonra ilan edilen ’Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ çerçevesinde önemli bir etkinlik düzenliyor. Üst Kurul, Türkçeyi en doğru kullanan radyo ve televizyon yayıncılarına ödül verecek.

Ülkemizdeki radyo, televizyon ve internet ortamından isteğe bağlı yayınları düzenlemek ve denetlemekle görevli olan RTÜK, yayınlarda Türkçenin doğru, güzel ve anlaşılır kullanımına azami önem veriyor. Yayın hizmetlerinde dil kullanımı hususunda sadece denetleme yapmakla yetinmeyen Üst Kurul, aynı zamanda Türkçenin görsel-işitsel medyada doğru kullanılmasını sağlamak için çeşitli faaliyetler yürütüyor. Bu kapsamda önce "Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi"ni hayata geçiren RTÜK, bu yılın başında ise “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilanı doğrultusunda TDK ile görsel-işitsel medyada Türkçenin doğru ve güzel kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzaladı.

Güzel ve Doğru Türkçe Kullanımı

RTÜK, görsel ve işitsel medya alanında Türkçenin doğru, güzel ve anlaşılır kullanımını teşvik etmek amacıyla çeşitli kategorilerde "Güzel ve Doğru Türkçe Kullanımına" yönelik ödüller vermeyi kararlaştırdı. Yayın kuruluşlarına çağrıda bulunan Üst Kurul, ödül almaya aday gösterilecek programların adlarının ve yayın tarihlerinin 30 Eylül 2021 tarihi mesai bitimine kadar iletilmesini istedi. Yayın kuruluşları, aday programlarını “turkceodulleri@rtuk.gov.tr” adresine internet üzerinden iletecek. Bildirilen programlar RTÜK’te kurulacak Türkçe konusunda Türkiye’nin önde gelen uzman isimlerinin yer alacağı seçici kurul tarafından incelenerek nihai karar verilecek ve ödül alan yayıncılar düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.