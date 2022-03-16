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RTÜK İletişim Dergisi’nin ikinci sayısı yayında

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), önemli isimlerin makalelerinin yer aldığı İletişim Dergisi’nin ikinci sayısını yayınladı.

Kültür Sanat 16.03.2022, 11:32
RTÜK İletişim Dergisi’nin ikinci sayısı yayında

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), önemli isimlerin makalelerinin yer aldığı İletişim Dergisi’nin ikinci sayısını yayınladı.

Temmuz sayısıyla yayın hayatına başlayan RTÜK İletişim Dergisi’nin ikinci sayısı yayınlandı. Üst Kurul çalışanları

tarafından hazırlanan dergi, 6 aylık periyotlarla basılarak yayıncılık sektörüne ışık tutuyor. Medya alanının işleyişinin etkinliğini arttırma, medya paydaşları olan izleyici ve dinleyicilerin daha aktif birer medya okuryazarı olmasını sağlama adına medyanın sosyolojisi, psikolojisi, ekonomisi detaylarıyla RTÜK İletişim Dergisi’nde işleniyor. Derginin ikinci sayısında ebeveyn ve gençlerin yararlanacağı makaleler ile alanında uzman kişiler tarafından hazırlanan dosyalar bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” etkinlikleri kapsamında başarılı medya çalışanlarına verilen Türkçe ödülleri derginin kapağında yer aldı. Dergide ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un “Kültürel Varlığımızın Korunması” başlıklı yazısı ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un “Medya ve İslamofobi” konulu makalesi ve akademisyen Avukat Hüseyin Aydın’ın “Yalan Haber ve Dezenformasyon” yazısı bulunuyor. Azerbaycan Ulusal Televizyon ve Radyo Konseyi Başkanı İsmet Sattarov ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’un makaleleri de dergideki yerlerini aldı.

“Sektöre rehber olmak görevimiz”

İkinci sayısı çıkan RTÜK İletişim Dergisi’nin alana yeni bir soluk getirdiğini belirten RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, teknik ve akademik çalışmaları içerisinde barındıran derginin yayıncılık alanına renk getirdiğini ve sektöre rehber olduğunu söyledi. Derginin büyük beğeniyle karşılandığını söyleyen Şahin, şöyle devam etti:

“Paydaşlarımızla bağımızı daha da güçlendiren dergimiz dopdolu içeriğiyle alana ilgi duyan herkesin başucu eseri olmaya aday. Yeni sayımızda Türkçe hassasiyetimi vurgulamak için Türkçe ödüllerimizi kapağa taşıdık. Biliyoruz ki dilimiz kimliğimizdir. Bu vesileyle Türkçe çalışmalarımız başta olmak üzere her faaliyetimize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimize, büyük bir özveriyle görev yapan kıymetli Üst Kurul üyelerimize, yazılarıyla RTÜK İletişim Dergisi’ne anlam katan yazarlarımıza teşekkür ediyorum. Üst Kurulumuz, Türk toplumunun değerlerini koruma, tarafsız, güvenilir, iletişim özgürlüklerine saygılı, yenilikçi medya hizmetlerinin sunulmasına rehber olma hedefiyle yoluna emin adımlarla devam etmektedir.”

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