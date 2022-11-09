Roma’nın son garnizonuna 350 bin ziyaret, çalışmalarla hedef 1 milyon

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan, Roma İmparatorluğu döneminin önemli sınır garnizonu 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, yerli ve yabancı 350 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı.

Çınar ilçesine 13 kilometre mesafede bulunan, 124 metre yükseklikteki kayalık tepenin üzerine kurulu olan Roma döneminde askeri garnizon olarak kullanılan Zerzevan Kalesi’nden 2014 yılında başlanan kazılarda bugüne kadar Mithras Tapınağı ve onunla bağlantılı yollar, kiliseler, villalar, gizli geçitler, su sarnıçları, kaya mezarları ve su kanalları ortaya çıkarıldı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan kaledeki kazı çalışmaları, bölgenin tarihini her yıl geriye götürdü. Yerli ve yabancı 350 binden fazla turist, bu tarihin peşine düşerek ziyarette bulundu.

“Yıl sonuna kadar 400 bine ulaşacağız”

Zerzevan Kalesi’nin Roma’nın önemli bir sınır garnizonu olduğunu anımsatan Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, 2014 yılından bu yana kazı çalışmalarını sürdürdüklerini hatırlattı. Dokuzuncu sezonda olduklarını belirten Dr. Coşkun, “Çalışmalarımız hala devam ediyor. Bölgenin tarihi aydınlatıldığı gibi bölgenin turizmi açısından da çok önemli bir hale geldi. Daha önce bilinmeyen Zerzevan Kalesini şu ana kadar 350 bine yakın kişi ziyaret etti ve yıl sonuna kadar biz, 400 bine ulaşacağız. Havaların soğumasıyla birlikte bu akış hiç durmadı ve hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin yoğun olarak ziyaret ettiği bir ören yer haline geldi” dedi.

“Karşılama merkezinin bitmesinden sonra yılda en az 1 milyon ziyaretçi Zerzevan Kalesi’ne gelecek”

Yakın zamanda karşılama merkezinin başlayacağına değinen Coşkun, “Zerzevan Kalesi’ne karşılama merkezi olacak. Karşılama merkezinin tamamlanmasıyla birlikte biz bu yıl 400 bin rakamına çok rahat ulaşacağız ama karşılama merkezinin bitmesinden sonra yılda en az 1 milyon ziyaretçi Zerzevan Kalesi’ne gelecek. Bu da bölgenin turizmi açısından oldukça önemli hale geliyor. Sadece Diyarbakır’ın değil, bütün bölgenin turizmini etkileyecek potansiyele sahip bir askeri yerleşim, Roma’nın önemli bir sınır garnizonu” diye konuştu.

“Ölüler şehrinde çok önemli bulgulara ulaşacağız”

“Kalenin surları, surlarla birlikte mezarları, yeraltı kiliseleri, tapınaklar ve çok önemli kutsal alan” diyen Coşkun, “2017 yılında ortaya çıktı. Mithras kutsal alanı. Mithras kutsal alanın ortaya çıkmasıyla birlikte Zerzevan bütün dünyada duyulmaya başlandı. Dünyanın her yerinden ziyaretçi gelmeye başladı. Yaptığımız çalışmalarla askerlerin kaldığı konutlar, sivillerin kaldığı konutlar, yönetim binaları, üst düzey generallerin kaldığı villalar, su kanalları, su sarnıçları yüzlerce mimari yapı ortaya çıkarıldı ve daha bunların belki yüzlercesi yerin altında. Ölüler şehrini kazacağız. Ölüler şehrinde çok önemli bulgulara ulaşacağız” ifadelerine yer verdi.

Ziyaretçilerden Ufuk Koçak, Diyarbakır’ın çok büyük bir şehir olduğunu, çok geliştiği değerlendirmesinde bulundu. Daha önce birçok il gezdiğini aktaran Koçak, “Türkiye’de nadir illerden bir tanesi olmuş. Bundan 15 sene önce de bir defa gelmiştim Diyarbakır’a. Bu 15 sene içerisinde gerçekten çok ciddi bir gelişme olmuş. Zerzevan’a ilk defa geliyorum. Zerzevan diye bir yer olduğunu bilmiyordum. Arkadaşlar yönlendirdi, geçerken de bakalım dedik. Gayet muazzam, kalenin yeri çok güzel. İnsanlar, genel olarak hep batı tarafındaki turistik yerleri geziyorlar. Ama bu tarafta da çok ciddi tarihi doku var” şeklinde konuştu.