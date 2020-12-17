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Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali için geri sayım başladı

5’inci Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali, 21-25 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Kültür Sanat 17.12.2020, 15:55
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Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali için geri sayım başladı

5’inci Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali, 21-25 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

“Dünyanın roman kahramanlarına adanmış tek festivali” olarak belirtilen 5’inci Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali, 21- 25 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Festival, zorlu geçen bir yılın ardından 2021 yılını edebiyatla dopdolu bir programla karşılamaya hazırlanıyor. Etkinlik Maltepe Üniversitesi ve Roman Kahramanları Dergisi iş birliğiyle düzenleniyor. Pandemi nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilecek festivaldeki tüm etkinlikler Novel Heroes’in sosyal medya hesabından canlı takip edilebileceği bildirildi.

Festival programı

5’inci Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali’nin programında; 13 üniversiteden akademisyen, yazar ve yönetmenlerle paneller ve söyleşilerin yanı sıra sosyal bilimler lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin roman kahramanları sunumları olmak üzere 25 oturum yer alıyor. Şehir ve Roman, Tanpınar’ın İstanbul’u, İstanbul’un Romanları, Sinemasal Şehirler, Romantik Şehirler, Romandaki Şehirler, Romanesk Şehirler, Roman Atlası başlıklı oturumlarının yanı sıra ‘Ülkeler, Şehirler ve Edebiyat’ sunumlarında Danimarka, Fransa, Japonya ve Arap Edebiyatı konu ediliyor.

Festival konuklarının isimleri şöyle açıklandı:

Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Prof. Dr. Nabi Avcı, Metin Celal, Gürsel Korat, Ethem Baran, MarioLevi, Mine Söğüt, Ercan Kesal, Tayfun Pirselimoğlu, Alin Taşçıyan, Çiğdem Sezer, Asuman Susam, Faruk Duman, Zeynep Aliye, Prof. Dr. Mehmet Emin Özcan, Sebastien de Courtois, Prof. Dr.Emine İnanır, Prof. Dr. Seval Şahin, Besim Dellaloğlu, Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Mehmet Güneş, Gamze Güller, Menekşe Toprak, Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu, Aydın Afacan, Prof. Dr. Ahmet Sarı, Dr. Ertuğrul Aydın, Pınar Doğu, Güray Süngü, Niels Hav, Hüseyin Duygu, Georgios Salakidis, Serkan Türk, Fecri Polat, Ercan Yılmaz, Oğuz Şenses, Doç. Dr. Muhammed Hüküm, Dr. Şerif Eskin, Barış Yücesan, Prof. Dr.Özlem Fedai, Celal Fedai, Dr. Hayrettin Orhanoğlu, Hüseyin Akın, Fatih Kanter, Hasip Bingöl, Muharrem Dayanç, Serhat Demirel, Bahtiyar Aslan, Prof. Dr. Ali Volkan Erdemir, Zübeyde Özlem Parlak Biçer, Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin, Haluk Öner, Macit Balık.

“Benim Roman Kahramanım” Kısa Filmleri

100’e yakın katılımcının olduğu programda ayrıca “Benim Roman Kahramanım” temalı ve Don Kişot, AnnaKarenina, Afrikalı Leo, Cesur Yeni Dünya’dan Bernard Marx, Genç Werther, DorianGray, Elizabeth Bennet, Meral, Beyaz Geceler’den Nastenka ile Hayalperest ve Kara Kitap’tan Galip’in konu edildiği 13 kısa film gösterime sunuluyor.

İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği (ANAFOD), Kitap Kapağı Fotoğrafları sanal sergisi ve söyleşileriyle etkinliğe katılıyor.

BTSO Sosyal Bilimler Lisesi tarafından “Benim Roman Kahramanım” konulu deneme yarışmasının sonuçları da 21 Aralık’ta duyurulacağı belirtildi.

21 Aralık, Dünya Roman Kahramanları Günü

Festivalin ilk günü, yılın en uzun gecesi 21 Aralık, Dünya Roman Kahramanları Günü olarak Neyzen Süleyman Erguner, Apolas Lermi, Sedat Anar ve Utku Asan’ın vereceği dört mini konserle kutlanacağı açıklandı.

5’inci Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali’nin programına ve etkinliklere dair bilgilerin, festival düzenleyicilerinin sosyal medya kanallarından takip edilebileceği belirtildi.
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