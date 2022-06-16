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Roman havası oynayan kuklaları görenler hayranlıkla izledi

Edirne’de düzenlenen festivalde Roman havası ve Ankara havası oynatılan kuklalar ilgiyle izlendi.

Kültür Sanat 16.06.2022, 09:26
Roman havası oynayan kuklaları görenler hayranlıkla izledi

Edirne’de düzenlenen festivalde Roman havası ve Ankara havası oynatılan kuklalar ilgiyle izlendi.

Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali’nde kukla yapım ve oynatım ustaları Serkan Bilgin ve Şevket Çetin, Trakya ve Ankara yörelerine ait müzikler eşliğinde kuklalarla bir gösteri sundu. Edirneli vatandaşların yoğun ilgisini çeken gösteride kuklalar Roman havası oynadı.

Kukla ustası Serkan Bilgin, festival alanında vatandaşlardan kuklalara Roman havası oynatılması yönünde istek geldiğini ve hemen çalışmalara başladıklarını belirterek, ortaya eğlenceli bir deneyimin çıktığını söyledi. Kukla ustası Şevket Çetin de kuklalara Roman havası oynatılmasının vatandaşların çok ilgisini çektiğini, hem vatandaşların hem de kendilerinin eğlendiğini ifade etti.

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