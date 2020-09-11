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Roma yolu gün yüzüne çıkarıldı

MERSİN’İN SİLİFKE İLÇESİNE BAĞLI UZUNCABURÇ MAHALLESİNDEKİ DİOCAESAREA ANTİK KENTİ’NDEKİ ROMA YOLU TEMİZLENEREK, ANTİK KENTİ GEZMEK İSTEYENLER İÇİN ALTERNATİF BİR GEZİ PARKURU HALİNE GETİRİLDİ.

Kültür Sanat 11.09.2020, 08:47
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Roma yolu gün yüzüne çıkarıldı

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Uzuncaburç mahallesindeki Diocaesarea Antik Kenti’ndeki Roma yolu temizlenerek, antik kenti gezmek isteyenler için alternatif bir gezi parkuru haline getirildi.

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları sırasında var olan Roma yolu, temizlenerek tekrar gün ışığına çıktı.

Doç. Dr. Aydınoğlu, Roma Yolu ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, “Uzuncaburç Antik Kenti bu bölgenin başkenti. Hem dini hem de idari merkez. O yüzden antik dönemde özellikle Helenistik dönemden başlayan süreçte Roma dönemi ve geç antiklerde bölgede bütün yollar buraya bağlanıyor. Bu kutsal alana geliyor. Modern Silifke, modern Erdemli ve Mersin civarındaki bütün yolların burayla bağlantısı var. Bu yollardan biri Kızkalesi’nden geliyor ve Uzuncaburç’a bağlanıyor. Burası Roma yolu olarak bilinen yol ve uzun süredir ormanla kaplı bir yoldu" dedi.

2018 yılında başlayan çalışmalarla Kültür Bakanlığı ve Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü’nün verdiği destekle aynı zamanda Mersin Valiliğinin destekleriyle Silifke Müzesi ile birlikte Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü olarak bu yolda çalışmalar başlattıklarını hatırlatan Doç. Dr. Aydınoğlu, "Bu çalışmalar kapsamında yolu temizledik. Bugün görünen hale getirdik. Aynı zamanda Antik Dönemde bu tür yolların etrafları, burası kutsal merkez olduğu için Nekropolis (mezarlık) olarak kullanılır. Bu yolun etrafında da çok sayıda mezar vardı. Biz bunların kazılarını da gerçekleştirdik. 32 mezar açtık. Çok zengin buluntularıyla birlikte. Bunlar da Silifke Müzesinde sergiye hazırlanıyor. Bu mezarlarla birlikte bu yolu bir parkur haline getirdik. Buralara tabelalarla işaretledik. Bugün herkesin gezmesi için hazır hale getirdik. Bugün kısa da olsa yaklaşık 2 kilometrelik bir parkur. Uzuncaburç’a yürümek isterseniz bu yol üzerinden, antik yol döşemeleri üzerinden, ormanlık içinden yürüyebilirsiniz. Uzuncaburç’taki kente modern köye ismini veren kuleye, Uzuncaburç’a, ulaşırsınız. Oradan da bütün antik kenti gezme şansınız olur” diye konuştu.

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