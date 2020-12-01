Roma döneminden kalma sütun parçası ve taşlar taşınmayı bekliyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Roma döneminden kalma tarihi sütun parçaları ve taşlar sergilenmeyi bekliyor. Koruma Kurulu tarafından bulundukları yerlerde kalmasına karar verilen tarihi değere sahip taşların Şuhut Belediyesinin yer göstermesinin ardından taşınacağı öğrenildi.

Eski ismiyle Synnda Antik Kenti olarak bilinen Şuhut ilçe merkezindeki Hisar Tepesinin eteğine sıralanmış kalıntıların bazıları tahrip olsa da birçoğu halen sağlam durumda. Mimari alanlarda kullanıldığı anlaşılan sütun parçası ve taşlarda insan tasvirinin yapıldığı, çiçek motifli bezemeler ve geometrik şekillerin olduğu gözlendi. Taşlar arasında Hıristiyanlık inancının yansıtıldığı haç sembolü mezar taşları yer alıyor.

“Taşlar Müze Müdürlüğü tarafından tescillendi”

Şuhut ilçesinde tarih araştırmaları yapan yazar Habib Akalın, bölgenin eski adının Frigya’nın eski başkenti Synnda Antik Kenti üzerine kurulu olduğunu anımsatarak taşların ise Roma dönemine ait olduğunu öne sürdü. Akalın, “Synnada Anadolu da kurulan belediye teşkilatlarının ilk kurulduğu yerdir. Nüfusu farklı kaynaklarda 40 bin ile daha yüksek rakamlarda gözüküyor. Truva savaşlarından sonra Akamos isminde bir komutan bölgeye gelerek 3 ayrı grupta kurduğu beyliğin daha sonra büyüyerek nüfusunun da bayağı bir artışıyla bölgede bir metropolis haline getirdiği bir kenttir. Synnda’nın ismi günümüzde Şuhut Belediyesi tarafından ismi tescillendi. Hisar köyü çok eski bir yapıdır. Alt tarafında bulunan eteklerinde bulunan bu kalıntılar Müze Müdürlüğü tarafından tescillenmiş. Her yeri ayrı kamerayla kayda alınmış. Buda buradaki tarihi taşların tarihi bir anlamı olduğunun açık ve net ortaya koyuyor” dedi.

Öte yandan, bölgedeki taşların Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından taşların bulunduğu yerde bırakılmasını karar verildiği ve Şuhut Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonrası belediyenin yer göstermesi ile taşların yeni yerine taşınacağı öğrenildi.