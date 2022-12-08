Robert Downey Jr'dan Quentin Tarantino'ya "Film Yıldızı Değil" Yanıtı

Geçen yıl Martin Scorsese süper kahraman filmlerini filmden saymadığını belirten açıklamalar yaptı.



Bu yıl da ünlü yönetmen Quentin Tarantino, "Marvel oyuncuları film yıldızı değil" açıklamasıyla gündemde.



Hollywood'un ünlü yönetmenlerinin açıklamalarına Marvel filmlerinin yıldızlarından cevaplar gelmeye devam ediyor.

Robert Downey Jr, babası yönetmen Robert Downey Sr'ın hayatını anlatan belgeselle ilgili yaptığı bir röportajda Tarantino'nun açıklamasıyla ilgili konuştu.

Iron Man'in yıldızı, sinemaya uyarlanan bir karakterin ancak onu temsil edecek kişinin yeteneği oranında başarılı olabileceğini ve bu isimleri yok saymanın doğru olmadığını söyledi.

Hollywood'un Marvel'laşmasını ve endüstriyi domine etmesini eleştiren Tarantino, bu filmlerde kahramanlara hayat veren aktörlerin değil filmdeki karakterlerin yıldız olduğunu söylemişti.

'Shang-Chi ve On Halka Efsanesi' filminin başrol oyuncusu Simu Liu ise Tarantino'ya ve geçtiğimiz yıl süper kahraman filmleri tartışmasının fitilini ateşleyen Martin Scorsese'ye sosyal medya hesabından "Film yıldızı olmanın tek karar mercileri Tarantino ve Scorsese olsaydı, asla 400 milyon doları aşan bir filmde başrol oynama fırsatım olmayacaktı" açıklamasını yapmıştı.

Quentin Tarantino süper kahraman filmlerini hedef alarak, "Bu oyuncuların belli rolleri oynayarak ünlü olması, Hollywood'un Marvel'laşmasının bir parçası. Bu kişiler film yıldızı değil. Değil mi? Yıldız olan Kaptan Amerika ya da Thor. Bunu ilk söyleyen ben değilim. Daha önce milyon kez söylenmiştir. Ama durum böyle, franchise karakterleri yıldıza dönüşüyor" demişti.

Tarantino bu filmlerde rol alan oyuncuları eleştirmediğini belirterek "Bu, Hollywood filmlerinin Marvel'laşmasının sonuçlarından biri" diye eklemişti.