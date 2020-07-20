Rize’nin 2 kültürü Minatürk’teki yerini alacak
TÜRKİYE'NİN İLK MİNYATÜR PARKI OLAN MİNİATURK MÜZESİ’NİN GİRİŞ RAMPASINA RİZE KÜLTÜRÜNÜ TANITMAK AMACIYLA SU DEĞİRMENİ VE SERENDER (NAYLA) HEDİYE EDİLDİ.
Türkiye’nin ilk minyatür parkı olan Miniaturk Müzesi’nin giriş rampasına Rize kültürünü tanıtmak amacıyla Su Değirmeni ve Serender hediye edildi.
İstanbul’da, 120 sabit eserin sergilendiği ve dünyanın en geniş maket alanına sahip minyatür kenti Miniatürk’e Rize’den su değirmeni ve ‘Nayla’ olarak bilinen serender hediye edildi. Her biri ait oldukları kentin teknolojisini, sanatını ve kültürünü yansıtan minyatür kentte su değirmeni ve serender giriş rampasında yer alacak. Minyatür kente girecek olan turistler ilk olarak Rize kültürü ile karşı karşıya gelecek.
Konu ile ilgili açıklama yapan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Rize Türkiye’de birçok özelliği ile ortaya çıkan bir ilimiz. Bu coğrafyada binlerce yıldır yaşayan atalarımızın yöredeki yiyecek ve bu yiyecekleri koruyabilme adına kullandıkları suyu enerjiye dönüştüren su değirmeni ve kiler olarak kullandıkları Serender (Nayla) dediğimiz bu kültürel eserlerimizi İstanbul’da bulunan minyatür park, Miniatürk müzesine Rize’yi temsil etmek üzere hediye etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.
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