Rise of the B-Girls belgeseli izleyicilerle buluştu

Kadınların breaking arenasındaki yükselişinin konu alındığı ‘Rise of the Girls’ isimli dans belgeseli Red Bull TV’de yayınlandı. Belgesel serisinde, B-Girl’lerin dans tutkusu ve breaking kültürünün kökeni anlatılıyor.

Breaking arenasında Türkiye’de de günden güne artan kadın yetenekler uluslararası yarışmalarda öne çıkıyor. Her yıl dünyanın önemli breakdansçısını belirlemek için düzenlenen ve global arenada da önde gelen breaking yarışmalarından birisi olarak anılan Red Bull BC One Cypher Dünya Finali’nin 16’ncısı 2019’da gerçekleşmişti. Final karşılaşmalarında, ülke finalistleri arasında art arda yapılan elemelerin ardından sona kalan 16 yetenek, dünya şampiyonu olmak için ter dökmüştü. Dünya şampiyonu olarak ilk kez taç giyen Rus B-Girl Kastet, kadınların yarıştığı yarışmada ismini tarihe yazmayı başardı.

Kadınların breaking arenasındaki yükselişinin konu alındığı ‘Rise of the B-Girls’ isimli dans belgeseline de konu olan B-Girl Kastet, “Bu turnuvada beni teşvik eden şey kazanmak değil, dans etmek. Aklımdan geçen ve istediğim tek şey dans etmek. Çünkü beni en mutlu eden şey bu. Bu yüzden andan keyif almaya bakıyorum” diye konuştu. Her bir bölümde B-Girl dünyasının başarılı temsilcilerinin konu alındığı 2 sezonluk ‘Rise of the Girls’ belgeseli Türkçe altyazılı olarak markanın web sitesinden ve Red Bull TV’de yayınlandı.

Türkiye ayağı 3 Ekim’de İzmir’de

Red Bull BC One Cypher Türkiye, bu yıl İzmir’de gerçekleşiyor. Türkiye’nin yetenekli kadın ve erkek dansçılarının belirleneceği yarışma, 3 Ekim Pazar günü İzmir, Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’nde saat 19.00’da düzenlenecek. Finalistleri ise daha önce dünya finallerinde yarışan Red Bull All Star ailesinden B-Boy Ronnie, Killa Kolya ve Türkiye breaking sahnesinden Okan Aydoğan belirleyecek. Yarışma, Türkiye Red Bull TV’de ve Red Bull Türkiye sosyal medya canlı yayın platformu hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yarışma, 30’u aşkın ülkede düzenleniyor. Dünya finali 6 Kasım 2021 tarihinde Polonya’da gerçekleşecek.