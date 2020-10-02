Rhinos Bac in Town sergisi Ataşehir’de
İSTANBUL’DA SANATSAL ETKİNLİKLER ARA VERMEDEN DEVAM EDİYOR. EKİM AYI BOYUNCA SÜRECEK OLAN SANATÇI ÖZGE GÜNAYDIN’IN DOĞAYI KORUMA, ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURMA AMACI İLE TÜRKİYE’DE DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞMEMİŞ BELGESEL, VİDEO ART, DİJİTAY ART, HEYKEL, RESİM VE YERLEŞTİRMEDEN OLUŞAN 'RHİNOS BACK İN TOWN' SERGİSİ ATAŞEHİR’DE BULUNAN WATERGARDEN İSTANBUL’DA ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİNE AÇILDI.
İstanbul’da sanatsal etkinlikler ara vermeden devam ediyor. Ekim ayı boyunca sürecek olan sanatçı Özge Günaydın’ın doğayı koruma, çevre bilinci oluşturma amacı ile Türkiye’de daha önce gerçekleşmemiş belgesel, video art, dijitay art, heykel, resim ve yerleştirmeden oluşan ’Rhinos Back in Town’ sergisi Ataşehir’de bulunan Watergarden istanbul’da ziyaretçilerin beğenisine açıldı.
Sergi, Ekim ayı boyunca ziyaretçilerin beğenisine açık olacak.
Ziyaretçilerin Denizhan Özer küratörlüğünde farklı sanatsal disiplinleri göreceği sergi, bilinçaltımızda çevresel faktörlere karşı farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Küresel ısınma, orman yangınları, türlerin yok oluşu ve buna bağlı olarak doğanın yok olmak üzere olduğunu vurgulayan sanatçı Özge Günaydın’ın 2metreye 4 metrelik gergedan heykeli bu konu hakkında farkındalık oluşturmak amaca taşıyor.
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