Restore edilen 249 yıllık cami yeniden ibadete açıldı

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde 249 yıl önce inşa edilen ahşap işlemeleri, nakışları ve yoğun tavan süslemesi ile dikkat çeken Tokmak Hasan Paşa Cami, restore çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı.

Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköy köyünde, 249 yıldır ayakta duran ve ahşap süslemeleriyle dikkat çeken Tokmak Hasan Paşa Caminde, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ocak ayında başlatılan restore çalışması tamamlandı. Tarihi cami, Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, kurum amirleri ve köy halkının katılımıyla Cuma namazı öncesi yapılan dua ile ibadete tekrar açıldı.

Caminin yeniden ibadete açılması ile ilgili gerçekleştirilen programda konuşan Vali Ziya Polat, Tokmak Hasan Paşa Caminin çok özel bir cami olduğunu söyleyerek, “Tabii ki her camimiz özel ama bu camimizin mimarisi, gönüllere dokunuşu ve girişinden itibaren insanı etkileyen bir yapısı olduğunu gördük. Camimizin ödeneği çıkmıştı ve bir yıl içinde de restoresi tamamlandı. Bugün de Cuma namazımızı kılarak açılışını yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Caminin restore çalışmasının yaklaşık bir yıl sürdüğünü belirten Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, ise, “Camimizi ibadete açtığımız için çok huzurluyuz. Bu cami 1700’lü yıllarda inşa edilmişti. Bu tür tarihi yerler 100 yılda bir restore edilir. Bu camimizde orijinal kalem işiyle bu bölgenin en önemli tarihi eserlerinden, birisidir. Türkiye’de bu işi en iyi yapan mimarlarımız ve müteahhit firmamızla burayı yaz kış demeden çalışarak 2023 yılına girmeden teslim ettik. Bugün de cuma namazıyla camimizin açılışını yaptık. Emeği geçen herkes teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Paşaköy sakinlerinden Ahmet Göle ise caminin tekrardan ibadete açıldığı için duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Burası 250 senelik tarihi bir cami, restore oldu ve bugün açılıyor. Devletimizden Rabbim razı olsun. Çok eski bir camiydi bizim aklımız bile ermiyor. Biz de artık bu camide ibadetlerimizi yapacağız.” ifadelerine yer verdi.

Tarihi cami edilen duanın ardından Cuma namazı ile yeniden ibadete açıldı.