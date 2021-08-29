Restore edilen 128 yıllık Taşhoron Kilisesi açıldı

Malatya’da atıl vaziyetteki 128 yıllık Taşhoran Kilisesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezi adıyla açıldı. Ermeni vatandaşların da ibadetlerini yapabilecekleri kilisede uzun yıllar sonra ilk dini tören gerçekleştirildi.

Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’nde Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Taşhoron Kilisesi, geçtiğimiz gün Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezi adıyla resmi törenle açıldı. Ermeni vatandaşların da ibadet edebilecekleri kilisede uzun yıllar sonra dini tören gerçekleştirildi. Türkiye Ermenileri Patriği Sahag Maşalyan tarafından gerçekleştirilen ayine çok sayıda vatandaş ile Adıyaman ve çevre iller Metropoliti Ğriğoriyos Melki Ürek katıldı. Gayrimüslim vatandaşlar, yılın belli zamanlarında gerekli izinleri alarak Taşhoron Kültür ve Sanat Merkezi’nde ibadetlerini yerine getirebilecekler. Yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini bekleyen 128 yıllık kilisenin inanç turizmine de katkı sağlaması bekleniyor.