Ressam Önel’in, “Renkler ve Lekeler” isimli sergisine ilgi yoğun

Ayvalık Belediyesi Sanat Galerisi Ressam Tayfun Önel’in “Renkler ve Lekeler” isimli resim sergisine ev sahipliği yapıyor. 8 Nisan akşamına kadar gezilebilecek olan serginin açılışını gerçekleştiren Ayvalık Belediyesi Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, her hafta bir sanatçıyı konuk etmekten, eserlerini paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. Bahar, Ayvalık’ın turizm kenti olmasının yanı sıra, artık bir sanat kenti olarak da anılmaya başlandığını söyledi.

Uzun yıllar, iş hayatı ve resim tutkusunu birlikte sürdüren Tayfun Önel, Şeref Bigalı, Mustafa Akgün, Ramadan Tuzcuoğlu ile çalıştığını, onların yol göstermeleri sayesinde bulunduğu yere geldiğini ve resim karakterinin oluşmasının sağlandığını belirtti. Tayfun Önel, “Resimlerimde mavi ve turkuvaz doğa, deniz ve hayat konseptlerini ön plana çıkarmayı tercih ediyorum. Canlı, kirletilmemiş ve bir ölçüde vahşi renkleri tuvallerime yansıtıyorum” dedi.

2012 yılından 2021 başına kadar Bodrum’da yaşayan sanatçı, 2021 başından itibaren Ayvalık Cunda’ ya yerleştiğini, yine deniz, doğa resimlerine, mavilerine, eskiden beri sevdiği bir köşe olan Cunda’da devam ettiğini dile getirdi. Tayfun Önel “Beyaz Dokunuşlar” ve “Bodrum Esintileri” gibi kişisel sergilerin yanı sıra çok sayıda karma sergiye eserleriyle katılarak, yurtiçi ve yurtdışında özel koleksiyonlarda yer aldığını hatırlattı. Önel atölyesinde renk ve lekecilik anlayışı ile eserlerini üretmeye devam ederek, yeni sergilere hazırlık yaptığını ifade etti.