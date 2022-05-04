Resimleri 3 boyutlu hale getirip canlı tablolar yapıyorlar

- Kadınlar resim röltef kursunda adeta fotoğraflara can veriyor

- Sultandağı’nda açılan resim rölyef kursuna kadınlar büyük ilgi gösteriyor

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde ‘rölyef’ tekniği resimleri 3 boyutlu hale getirip adeta canlandıran kadınların yaptıkları tablolar büyük ilgi görürken, kadınlar yaptıkları tablolar ile hem meslek öğreniyor hem de ev ekonomilerine destek sağlıyorlar.

Sultandağı Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan el sanatları kursları devam ederken, kursların arasında en çok dikkat çeken ise resim rölyef kursu. 3 boyutlu şekillendirme, kabartma sanatı ve resimlere perspektif bakış açısı olarak adlandırılan rölyef, resimleri farklı boyutlarda keserek, şekillendirerek resim elde etme sanatı olarak adlandırılıyor. Rölyef kursuna özellikle kadınlar büyük ilgi gösteriyor.

"Pahalı bir kurstur"

Açılan kurs ve yürütülen çalışmalarla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Sultandağı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Kır, kursun önce hobi olarak başladığını sonrasında ise kadınların kazanç kapısına dönüştüğünü kaydetti. Kır, “Aynı resimden 13-14 tanesini değişik açılarda keserek 3. boyut oluşturuyoruz. Resim genelde 2 boyuttur ama biz burada 3. boyutu oluşturarak bir kalınlık elde ediyoruz. Böylece resim canlı hale geliyor. Sultandağı için beklediğimden çok daha fazla. Aslında pahalı bir kurstur. Sadece çerçevesi 400 TL. Silikon, kağıt masrafını da katarsanız bir resim yaklaşık bin liraya mal oluyor. Buna tabi bir de emek veriyorsunuz. Sattıkları zamanda direkt karşılığını alıyorlar. Rölyef yaklaşık 5 yıllık bir uğraş. Hobi olarak başladı ama şuanda bir kazanç kapısı olarak devam ediyor” dedi.

"Yaklaşık 2 yıldır kurstayım"

Kursta eğitim alan kursiyerlerden Havva Gencer ise kursun kendileri için çok verimli olduğunu kaydederek şunları söyledi:

“Yaklaşık 2 yıldır kurstayım. Severek geliyorum. Daha önce istediğim bir çalışmaydı ama katılamadım. 2 aydır buradayım çok memnunum. Çok zevk alarak geliyorum.”