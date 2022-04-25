Resim yarışmasında minikler hayallerindeki dünyayı çizdi

Yurtiçi Kargo, geleneksel hale gelen 23 Nisan Ödüllü Resim Yarışması’nın 14’üncüsünü gerçekleştirdi. Çocukların 2 ayrı kategoride yarıştıkları ödüllü resim yarışmasında, her kategorinin birincisine notebook, ikincisine tablet, üçüncüsüne ise bisiklet hediye edildi.

Yurtiçi Kargo bünyesinde görev yapan personelin çocuklarının yarıştığı Geleneksel ‘23 Nisan Ödüllü Yarışması’na yüzlerce çocuk katıldı. Dereceye girenler, Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol ile online olarak bir araya geldi.

Hayal ettikleri dünyayı çizdiler

Her yıl farklı bir konseptte yapılan yarışmada, çocuklara ’’Sihirli bir değneğiniz olsa nasıl bir dünya hayal ederdiniz’’ sorusu yöneltildi. Çocuklar da sınırsız hayal güçleriyle, jüriyi seçim yapmakta zorlayan, birbirinden farklı resimler ortaya çıkardılar. Çocukların çizdikleri resimlerde genel olarak barış, kardeşlik, arkadaşlık ve hayvan sevgisine vurgu yaptıkları görüldü.

Dereceye girenlere özel ödül

Çocukların eğitim gördükleri sınıflara göre 2 ayrı kategoride yarıştıkları ödüllü resim yarışmasında, her kategorinin birincisine notebook, ikincisine tablet, üçüncüsüne ise bisiklet hediye edildi. Dereceye girenler dışında 50 çocuk ise jüri özel ödülü ile ödüllendirildi. Dereceye giren çocuklar, online ortamda Fatih Önyol ile bir araya geldi. Önyol, kazanan çocukları tebrik etti ve onların bayramlarını kutladı.

Yurtiçi Kargo’dan öğretmen ve öğrencilere 23 Nisan sürprizi

Yapılan açıklamaya göre, düzenlediği kampanyalarla farklı meslek gruplarını destekleyen kargo şirketi, öğretmen ve öğrencileri de unutmuyor. Geçtiğimiz yıl başlatılan ‘Öğretmen ve Öğrenci Kampanyası’ bu yıl da devam ediyor. Tüm öğretmen ve öğrenciler yılsonuna kadar yapacakları gönderilerde, Türkiye genelindeki Yurtiçi Kargo birimlerine gelerek bireysel gönderilerde yüzde 25 indirimden faydalanabiliyor. Kampanyadan yararlanacak müşterilerin, öğretmen ya da öğrenci olduklarını gösteren kimliklerini operatöre göstermeleri yeterli olacak.