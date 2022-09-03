Rengarenk cam kaplı Vosvos, Pendik’te görücüye çıktı

Pendik Belediyesi tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması’nda, yerli ve yabancı 66 sanatçı en seçkin eserleriyle yer aldı. Bu sene ‘cam’ teması ile düzenlenen etkinlikte, 800 derece fırında eritilerek elde edilen camların tek tek monte edildiği, direksiyonundan tamponlarına kadar camla modifiye edilmiş “Vosvos” da görücüye çıktı.

Pendik’te geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması’nın 17’ncisi Pendik sahil meydanında dün başladı. 10 gün sürecek olan ve bu yıl ‘cam’ teması ile düzenlenen renkli etkinlikte 58’i yerli ve 8’i yabancı 66 sanatçı, cam işleme, ahşap oyma, deri işleme, bakır işleme, ahşap oyuncak, keçe gibi farklı sanat türlerinden üretilen eserlerini stantlarda sergiledi. Stantları gezen vatandaşlar hem ürünlerin hem de ürünleri işleyen sanatçıların fotoğraflarını çekti.

Etkinliğin ilgi odağı cam kaplı Vosvos

‘Cam’ teması ile düzenlenen etkinlikte, Hafize Uncuoğlu’na ait, tamamen camla kaplanmış özel bir ‘Vosvos’ otomobil de yer aldı. 800 derece fırında eritilerek elde edilen camların tek tek monte edilmesiyle tamamen camla modifiye edilen, kaputundan direksiyonuna kadar camla kaplı olan Vosvos etkinlikte ilgi odağı oldu. Vatandaşlar rengarenk camlarla kaplı Vosvos’un önünde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Etkinliğe, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Makedonya Kültür Bakanlığı Devlet Müsteşarı Behüciddin Şehabi ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Cam kaplı Vosvos’un önünde fotoğraf çektiren vatandaşlardan Gönül Özyürek, “Çok güzel bir araba, hoşumuza gitti. Resim çekik. Orijinal bir şey. Benim dayımın da eski bir Vosvos’u vardı. Çok güzeldi” dedi.

“Amacı tamamen geri dönüşüm projesidir”

Cam kaplı Vosvos’un ortaya çıkış hikayesini anlatan Hafize Uncuoğlu, “2005’te İstanbul Galata’da yapılan Design Week’te Su Şehri İstanbul projesiydi. Orada deniz ve balık temalıydı konumuz. Oraya yapılan bir proje. Bunun amacı tamamen geri dönüşüm projesidir. Üzerinde kullanılan bütün malzemeler, toplanan camlar hiçbir şekilde hazır değildir. Bu camların hepsi toplanıp füzyon tekniği ile 800 derecelerde camlar eritilip, çok eski 72 model 1303 Wolkswagen’e tasarlanmış bir projedir. Özellikle seçtim çünkü benim ilk arabam Wolkswagen. Hem onun için hem de hatlarıyla geri dönüşüme çok yakışacağına inandığım bir arabaydı. Yaklaşık 6 ay üzerinde çalıştık. Çok projelerde yer aldı. Koruma sorunumuz var, başka bir sorun yok” dedi.

“Pendiklilere, İstanbullulara hayırlı olmasını diliyoruz”

17’inci Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşmasında yurt içinden 58, yurt dışından 8 sanatçının eserlerinin sergilendiğini belirten Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Bu festivalleri hep bir tema ile açıyoruz. Geçen yıl ‘ahşap’tı. Bu sene ‘cam’. Arkadaşlarımız hem geri dönüşüme katkı sunmak hem de camı tekrar kullanılabilir hale getirmek üzere arabayı cam hale getirmişler. Güzel bir etkinlik olarak Pendiklilere, İstanbullulara hayırlı olmasını diliyoruz. Her zaman olduğu gibi vatandaşlarımız bizi yalnız bırakmıyor. Onların bu teveccühü bizim de bu festivalleri yapmamıza katkı sunmuş oluyor” dedi.