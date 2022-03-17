Rektör Elmacı, konserde Çanakkale türküsünü seslendirdi

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen konserde Çanakkale türküsünü seslendirip şiir okudu.

‘Bir Kurtuluş Destanı Çanakkale’ adlı konserde kahramanlık türküleri ile Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendiren Dr. Öğretim Üyesi Ali Bilici ve Araştırma Görevlisi Betül Toprak, kendilerini izleyen Rektör Prof. Dr. Elmacı’yı sahneye davet etti. Alkışlar eşliğinde gelen Rektör Elmacı, Mehmet Akif Ersoy’un ‘Çanakkale Şehitleri’ne adlı şiirinden bölümler seslendirip solistlerle birlikte Çanakkale türküsünü okudu.

Vatan toprakları uğruna canlarını feda eden Çanakkale şehitlerini ve kahramanlarını saygıyla andığını belirten Elmacı, “Tarihinde böyle destanları olan millet sayısı bu yer kürede fazla değildir. Bu özellik her millete nasip olmamıştır. Geçmişimizden alacağımız ders ve hızla geleceğimize çok daha iyi bakmak zorundayız. Çanakkale’miz bizim hem dersimiz hem de atılım yapacağımız hızımız, başlayacağımız kökümüzdür. O nedenle Türk milletinin geçmişte yapmış oldukları, geleceğinin yansıması olarak karşımız çıkacaktır. Bunun için yakın ya da uzak tarihimizde yaşadıklarımız bizim her zaman rehberimiz olmak zorundadır” diye konuştu.

Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin’in de izlediği konserin sonunda solistlere ve müzisyenlere çiçek ile adlarını dikilen fidanların sertifikası verildi.