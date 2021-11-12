Rekorlara imza atan dizi Squid Game yeni sezon için kolları sıvayacak

Güney Kore distopik dramasını yazan ve yöneten Hwang Dong-hyuk, Associated Press’e kafasında ikinci bir sezon planladığını ancak ne zaman geleceğini söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Bir Netflix sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada, ikinci sezonun tartışılmakta olduğunu ancak henüz onaylanmadığını söyledi.

Temeli, nakit para ödülü umuduyla ölümcül oyunları oynayan finansal açıdan çökmüş yetişkinlerin etrafında dönen “Squid Game”, platformda yayınlanalı iki aydan kısa bir süre olmasına rağmen kültürel bir fenomen haline geldi.

Netflix, dizinin şimdiye kadarki en popüler dizisi olduğunu söyledi. Dizinin, dünya çapında kültürel yansımaları da oldu. TikTok’ta diziye referans veren videolar, Cadılar Bayramı için hazırlanan kostümlerde diziden esintiler görüldü.

Hwang, AP’ye verdiği röportajda dizinin başarısı nedeniyle ikinci sezon için çok fazla baskı ve talep olduğunu söyledi.

Kaynak: Sozcu.com.tr