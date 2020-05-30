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Rekor katılımın olduğu yarışmanın sonuçlarını genel başkan açıkladı

SAMSUN EĞİTİM-BİR-SEN 1 NOLU ŞUBE TARAFINDAN DİJİTAL ORTAMDA DÜZENLENEN ŞİİR YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLER TELE KONFERANS YÖNTEMİYLE YAPILAN TÖRENLE DUYURULDU. BİN 760 ÖĞRENCİNİN KATILIMIYLA BİR REKORA İMZA ATAN YARIŞMANIN SONUÇLARINI MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI ALİ YALÇIN, ANKARA'DAN AÇIKLADI.

Rekor katılımın olduğu yarışmanın sonuçlarını genel başkan açıkladı

SAMSUN EĞİTİM-BİR-SEN 1 NOLU ŞUBE TARAFINDAN DİJİTAL ORTAMDA DÜZENLENEN ŞİİR YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLER TELE KONFERANS YÖNTEMİYLE YAPILAN TÖRENLE DUYURULDU. BİN 760 ÖĞRENCİNİN KATILIMIYLA BİR REKORA İMZA ATAN YARIŞMANIN SONUÇLARINI MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI ALİ YALÇIN, ANKARA'DAN AÇIKLADI.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:56
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Rekor katılımın olduğu yarışmanın sonuçlarını genel başkan açıkladı

Samsun Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube tarafından dijital ortamda düzenlenen şiir yarışmasında dereceye girenler tele konferans yöntemiyle yapılan törenle duyuruldu. Bin 760 öğrencinin katılımıyla bir rekora imza atan yarışmanın sonuçlarını Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ankara’dan açıkladı.

İstanbul’un Fethi’nin 567. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen şiir yarışmasına 355 okul öncesi çocuk Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı ‘İstiklal Marşı’nın ilk 2 kıtasını okuyarak, 860 ilkokul öğrencisi Arif Nihat Asya’nın ‘Bayrak’ şiirini okuyarak, 375 ortaokul öğrencisi Arif Nihat Asya’nın ‘Dua’ şiirini okuyarak, 154 lise öğrencisi ise Memur-Sen’in Kurucu Genel Başkanı olan merhum eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan’ın ‘Mescidi Aksa’ şiirini okuyarak katılım sağladı.

Yarışmaya toplam bin 760 civarında öğrenci eser yolladı. Yarışma tamamen dijital ortamda gerçekleşti. Çocuklar çektikleri videoları belirlenen dijital adreslere internet üzerinden gönderdiler. Aynı şekilde ildeki 5 Türkçe ve edebiyat öğretmenin den oluşan jüri de bu eserleri derecelendirip neticelendirerek çocukların birinci ikinci ve üçüncülüklerini belirledi.

Jüride İlkadım Sosyal Bilimler Lisesi Edebiyat Öğretmeni İlknur Çevik, Çarşamba Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Ülkü Banu Yaşar, Bafra Galip Öztürk Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Elif Bahadır, 19 Mayıs Hamidiye İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Bekir Hamamcı ve Atakum Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Sırrı Tekin yer aldı.

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Samsun Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, “Jüri üyelerimiz gerçekten çok zor bir görevi yerine getirdiler. Bazı şiirleri dinlediğimizde tüylerimiz diken diken oldu. Dereceye giren gençlerimizi belirleme noktasında çok zor bir değerlendirme süreci yaşandı. Biz bu şiir yarışmasını şube yönetimindeki arkadaşlarımızla kararlaştırdığımızda iki ana unsur üzerinden hareket etmek istedik. Birincisi Kovid-19 sürecindeki öğrencilerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlerini okullarında olduğunda, yüz yüze eğitimin sürmüş olduğu süre içerisinde gerçekleştirememiş olmalarından kaynaklı bir eksikliği giderebilme amacını güttük. Diğeri ise şiire ilgi ve sevginin artırılması noktasında yönlendirme yapılacak bir çalışma olarak değerlendirdik. Bu anlamda yeteneği olan yavrularımızın, gençlerimizin, öğrencilerimizin bir vesileyle bu şiir okuma yarışmasına katılmasını sağlamak adına böyle bir programı icra etme kararı aldık. Herkesin çok büyük katkısı oldu. Maksadın hasıl olduğunu düşünüyorum. Her anlamda kaybedeni olmayan bir yarışma gerçekleşti” dedi.

Ankara’dan telekonferansla sonuçları açıklayan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Bugün İstanbul’un Fethi’nin 567. yıl dönümü vesilesiyle güzel bir toplantıya iştirak ediyoruz. Öğrencilerimiz bu anlamda şiirlerini burada seslendirdiler. Tüm şube yöneticilerimizi bu etkinlikten dolayı tebrik ediyorum. Samsun şubemiz, diğer tüm şubelerimiz gibi çizgi üstü çalışmalar yapan sosyal faaliyetlerle, konferanslarla, panellerle ve yaptıkları sosyal sorumluluk çalışmaları ile hakikaten hem sendikacılığı hem de kültürel alanı domine eden güzel bir şubemiz. Programın bu güzel güne denk gelmiş olması da hakikaten daha da ayrı bir keyif kattı” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda Genel Başkan Yalçın dereceye giren öğrencileri açıkladı. Tören sonrası Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube yönetimi dereceye girenlerin evlerine giderek ödüllerini takdim etti.

Okul öncesi kategorisinde birinci Atakum Çiğdem Abla Anaokulu’ndan Mercan Türkoğlu, ikinci Atakum İrem Yavuz Anaokulu’ndan Ahmet Burak Karabatak, üçüncü Bafra İsmet İnönü İlkokulu Anasınıfı’ndan Kayla Mina Kapancı oldu.

İlkokul kategorisinden birinci Çarşamba Şehit Nuri Pamir İlkokulu’ndan Emirhan Töre, ikinci Bafra İsmet İnönü İlkokulu’ndan Aybüke Kaplan, üçüncü Çarşamba Şehit Nuri Pamir İlkokulu’ndan Onur Öztomurcuk oldu.

Ortaokul kategorisinde birinci Çarşamba Proje İmam Hatip Ortaokulu’ndan Ela Naz Aslanbayrak, ikinci Alaçam Karahüseyinli Ortaokulu’ndan Öznur Ev, üçüncü Yakakent İmam Hatip Ortaokulu’ndan Müsemma Rana Kılıç oldu.

Lise kategorisinde birinci Atakum İmam Hatip Lisesi’nden Umut Eren Şeker, ikinci Havza 25 Mayıs Lisesi’nden Gökçe Zehra Kul, üçüncü Bafra Kız İmam Hatip Lisesi’nden Rüveyda Gündüz oldu.

4 kategoride 12 ödülün sahibini bulduğu törende okul öncesi öğrencileri için birinci 500 TL, ikinci 300 TL, üçüncü 200 TL, ilkokul öğrencileri için birinci 750 TL, ikinci 500 TL, üçüncü 250 TL, ortaokul öğrencileri için birinci 900 TL, ikinci 600 TL, üçüncü 300 TL, lise öğrencileri için birinci bin TL, ikinci 750 TL, üçüncü 500 TL ödüle hak kazandı.

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