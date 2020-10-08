RedBull BC One E-Battle final karşılaşmaları 10 Ekim’de

Dünyanın en prestijli breakdans yarışmalarından biri olan RedBull BC One, online olarak en iyi B-Boy ve B-Girl’leri arıyor. Elemeleri dünya çapında devam eden online yarışmada beklenen finale az zaman kaldı. 10 Ekim tarihinde gerçekleşecek yarışmada, 16 B-Boy ve 16 B-Girl kıyasıya mücadele verecek.

Dünyanın en geniş katılımlı teke tek breakdans (breaking) yarışmalarından biri olan RedBull BC One, 2004 yılından beri 30’u aşkın ülkede binlerce dansçının katılımıyla düzenleniyor. Bu sayede her yıl en yetenekli breakdansçılar maharetlerini dünyaya tanıtma şansı elde ediyor. Temmuz 2020 tarihinden beri devam eden kıyasıya yarışta sona yaklaşıldı. Elemelerde sona yaklaşılırken,16 B-Boy ve 16 B-Girl, 10 Ekim tarihinde gerçekleşecek teke tek mücadelelerin ardından rakiplerini elemek için ter dökecek. Karşılaşmaların ardından seçilen 1 B-Boy ve 1 B-Girl, 2021 yılında gerçekleşecek yarışmanın dünya finalinde yarışma hakkı elde edecek.

Bu yıl sadece online platformda düzenlenen yarışmanın canlı yayını ise tüm breakdans tutkunlarının katılımına açık olacak. Mücadele, Red Bull.com adresinde 10 Ekim Cumartesi günü saat 21.00’de başlayacak.

Türk B-Girl Jemrayy finali zorlamıştı

Türkiye’den katılan ve rakiplerini geride bırakarak öne çıkan B-Girl Jemrayy, dünya çapında 30’u aşkın ülkeden katılan yarışmacılar arasında yapılan elemelerde finale çok yaklaşmıştı. Türkiye adına yarışan bir B-Girl ilk kez bu kadar ilerleyerek son 64 yarışmacı arasında mücadele vermiş ve Türkiye’yi başarıyla temsil etmişti.